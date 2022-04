Israel: Coaliţia prim-ministrului Naftali Bennett pierde majoritatea în parlament

Coaliţia eteroclită a prim-ministrului israelian Naftali Bennett şi-a pierdut miercuri majoritatea în parlament după plecarea surprinzătoare a unei deputate de dreapta, salutată imediat de opoziţie, relatează Noi.md cu referire la agerpres.ro.

Plecarea lui Idit Silman, membră a partidului dreptei radicale Yamina al prim-ministrului, lasă coaliţia cu 60 de locuri, doar unul sub pragul majorităţii (61) în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de deputaţi.



"Am încercat calea unităţii. Am lucrat intens pentru această coaliţie, dar din păcate nu pot afecta identitatea evreiască a Israelului', a declarat miercuri Idit Silman, citată într-un comunicat.



Naftali Bennett şi centristul Yair Lapid au format în iunie anul trecut o coaliţie eteroclită susţinută de 61 de deputaţi şi reunind partide de stânga, centru, dreapta, precum şi o formaţiune arabă, o premieră în istoria ţării, pentru a pune capăt celor peste 12 ani consecutivi de conducere a lui Benjamin Netanyahu în fruntea guvernului.



Acordul de coaliţie prevede o rotaţie între Bennett şi Lapid în fruntea guvernului şi repartizarea posturilor de miniştri.



"Îmi închei prezenţa în coaliţie şi voi încerca să vorbesc cu prietenii mei pentru a mă întoarce acasă şi forma un guvern de dreapta. Şi ştiu că nu sunt singura care simte asta", a adăugat deputata Silman, a cărei declaraţie a fost imediat salutată de liderul opoziţiei, Benjamin Netanyahu.



"Idit, tocmai ai dovedit că ceea ce îţi ghidează acţiunea este identitatea evreiască a Israelului, ţara lui Israel, şi îţi urez bun venit înapoi în tabăra naţională", a spus într-o înregistrare video Netanyahu, care conduce un bloc de opoziţie de dreapta ce reuneşte partidul său, Likud, formaţiuni evreieşti ultrareligioase şi extrema dreaptă.



Netanyahu, care încearcă să revină la putere în ciuda procesului său pentru corupţie, a cerut altor parlamentari de dreapta din guvernul de coaliţie să i se alăture. "Veţi fi primiţi cu braţele deschise şi cu toate onorurile", a declarat el.



Plecarea deputatei Silman are loc după o ceartă săptămâna aceasta cu ministrul sănătăţii, Nitzan Horowitz, după ce acesta a cerut spitalelor, în conformitate cu o decizie a Curţii Supreme, să permită distribuirea de pâine dospită - şi nu azimă, după cum spune tradiţia - în timpul Paştelui evreiesc.



Această plecare survine într-un moment în care în Israel au fost comise trei atacuri, dintre care două legate de organizaţia jihadistă Stat Islamic, în ultimele două săptămâni