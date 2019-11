În lume se întîmplă ceva extraordinar. Iar mulți dintre noi nici nu observă

Majoritatea dintre noi nu conștientizează acest fapt, dar în lume se întîmplă ceva neobișnuit.

În urmă cu cîteva luni, am ieșit din cadrul unei societăți obișnuite. Am rupt lanțurile fricii în care m-a înlănțuit sistemul. De atunci, eu văd lumea dintr-un unghi diferit: totul se schimbă, dar majoritatea dintre noi nu știm despre asta. De unde știu că lumea se schimbă? În acest articol voi sublinia opt puncte în acest sens.1. Nimeni nu poate prelua în continuare modelul de angajare existentNoi ajungem la limită. Oamenii abia rezistă muncii în marile corporații. Nu vedeți obiectivul și literalmente urlați de disperare. Oamenii se concediază. Ei vor să renunțe la tot. Priviți: mulți încearcă să-și deschidă propria afacere, își iau vacanțe creative. Dar cîți oameni intră în depresie din cauza muncii, cîți au suferit de pe urma arsurii profesionale?2. Modelul de afaceri se schimbă și elAnii trecuți au fost marcați de o creștere a numărului de startup-uri. Mii de antreprenori și-au transformat garajele în birouri pentru a aduce viață ideea cîștigării miliardului. Creatorii de startup-uri au căutat investitori și au primit finanțare – grantul fiind egal cu Cupa FIFA. Dar ce s-a întîmplat după primirea grantului?Ați devenit din nou angajat. În business ar putea veni oamenii care nu au aceleași vise și obiective, și dvs. sunteți cei care i-ați adus de dragul banilor - finanțarea a fost principala condiție a startup-ului dvs. Rezultatul acestei afaceri este dureros. Ideile cu adevărat misto nu au putut fi realizate, deoarece modelul de căutare a banilor funcționează adesea împotrivă. Trebuie să găsim o nouă modalitate de a dezvolta afaceri și există băieți buni care au început deja să caute noi opțiuni.3. Creșterea cooperăriiMulți oameni au descoperit că nu are sens să facă ceva de unul singur. Mulți s-au trezit din cauza principiului nebun „fiecărui pentru sine”. Opriți-vă, faceți un pas înapoi și gîndiți-vă. Nu este absurd că 7 miliarde de oameni care trăiesc pe o planetă au crescut atît de departe unul de altul. Ce rost are să faci ceva dacă acest lucru te va întoarce ce spatele spre mii, milioane de oameni - vecinii tăi din oraș, de exemplu. Mă simt trist ori de cîte ori mă gîndesc la asta. Din fericire, ceva s-a schimbat. A început să se practice împărtășirea ideilor și colaborarea, iar acest lucru deschide noi direcții - lucrul în echipă, ajutor și asistență reciprocă. Astfel de schimbări mă ating profund – ele sînt frumoase.4. În sfîrșit am aflat ce este internetulInternetul este un lucru magic și abia după mulți ani am înțeles puterea acestuia. Odată cu internetul, lumea se deschide, barierele cad, se termină separarea și începe cooperarea și ajutorul. Tu urmărești pe cine vrei. Contactezi cu cine vrei. Explorezi tot ce dorești.Cu ajutorul Internetului, omul mic nu mai tace. El a căpătat glas. Anonimii devin cunoscuți. Lumea devine comună. Și sistemul se poate prăbuși.5. Este distrusă ideea consumului excesivAm fost dominați de o cultura de consum foarte mult timp. Am cumpărat fiecare produs nou - cea mai nouă mașină, cel mai nou iPhone, mărci de brand, haine, încălțăminte, tot felul de lucruri, sute și mii de lucruri și mărunțișuri - tot ceea ce poți ține în mîini. După ce au încercat să meargă împotriva mulțimii, pionierii anti-consumismului și-au dat seama că calea duce nu atît împotriva, cît mai departe de mulțime. Consum moderat, viață lentă și mîncare lentă - acestea sunt doar câteva tipuri de interacțiuni cu lumea exterioară, care, după contrast, arată cît de absurd ne putem controla viața. Mulți nu folosesc mașini. Doar cîțiva cheltuiesc mai mult decît este necesar. Și tot mai mulți oameni fac schimb de haine, cumpără bunuri la mîna a doua, închiriază apartamente și birouri împreună. Nu avem nevoie de toate acele lucruri care ne-au fost impuse. Iar conștientizarea consumului nou poate duce la faliment orice companie care se bazează pe consum.6. Mîncare sănătoasă și organicăNoi mîncam tot ce părea comestibil! Produsul este gustos? - Grozav. Eram atît de rupți de realitate, încît companiile producătoare au început să vîndă efectiv otravă în loc de mîncare și nu am spus nimic. Dar unii s-au trezit și au început să mănînce alimente sănătoase și organice. Această tendință este din ce în ce mai puternică. Dar ce legătură are aceasta cu economia și munca? Cea mai directă. Industria alimentară este una dintre fundamentele societății noastre. Dacă ne vom schimba gîndirea, obiceiurile alimentare și modul de consum, corporațiile vor începe să răspundă schimbărilor și să se adapteze noilor cerințe ale pieței.Agricultura mică devine din nou relevantă în lanțul de producție. Oamenii chiar cresc legume și fructe în apartamente. Și forma economiei se schimbă.7. Trezirea spiritualitățiiCâți prieteni de-ai dvs. practică yoga? Dar meditație? Dar cu 10 ani în urmă, cîți oameni făceau acest lucru? Spiritualitatea a fost mult timp domeniul excentricilor obsedați de misticism și ezoterism. Dar această tendință, din fericire, s-a schimbat. Ne-am dat seama că doar cu ajutorul gîndirii noastre conștiente, ne putem îmbunătăți viața. Companiile petrec sesiuni de meditație pentru angajații lor. Chiar și în școli se învață meditația. Gîndiți-vă la asta.8. Tendințe extrașcolareCine a inventat modelul de învățămînt existent? Cine alege lecțiile pe care ar trebui să le frecventeze copiii? De ce ar trebui să ascultăm anume acele lecțiile de istorie care ne sînt predate și de ce nu ne învață adevărul despre alte civilizații antice? De ce copiii trebuie să respecte un set de reguli? De ce ar trebui să stea în liniște și să asculte în tăcere? De ce ar trebui să poarte uniforme? Ce fel de teste sînt acestea și cum dovedesc ele faptul că ați învățat disciplina. Noi am inventat și imortalizat un model de învățămînt: adepții unui sistem care transformă oamenii în ființe umane neconcordante și standard. Din fericire, mulți regîndesc conceptul de învățămînt și copiii învață acasă, lansează învățămîntul extrașcolar.Poate că nu te-ai gândit niciodată, dar acest lucru se întîmplă. Oamenii se trezesc treptat și își dau seama cît de nebuni trăiesc în această societate.În lume se întîmplă ceva extraordinar.