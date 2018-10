Impactul masiv pe care centralele eoliene îl au asupra climei

Centralele eoliene funcționează cu ajutorul vîntului și reprezintă una din cele mai ieftine și eficiente modalități de a genera electricitate.

Totuși, energia generată cu ajutorul vîntului are efecte secundare nu tocmai plăcute pentru mediul înconjurător, după cum arată un studiu publicat în jurnalul Joule.

Dacă în SUA s-ar construi suficiente centrale cît să susțină consumul întregii țări, schimbările din atmosferă ar fi considerabile. Regiunile din apropierea centralelor eoliene s-ar încălzi cu 0,24 de grade Celsius.

Totuși, deși centralele eoliene au efect asupra climei, ele nu sînt neapărat o cauză a încălzirii climatice, conform lui Lee Miller, coautor al studiului, alături de cercetătorul climatic David Keith. Efectul de încălzire se manifestă doar local și este diferit de încălzirea globală. „Chiar și cu tehnologiile regenerabile există un oarecare impact climatic”, a spus Miller.

În pofida încălzirii locale a climei, centralele eoliene au un beneficiu imens – cu cît sînt folosite mai mult în detrimentul arderii combustibililor fosili, cu atît mai puțin dioxid de carbon ajunge în atmosferă. Astfel, generațiile viitoare ar putea beneficia de un aer mai curat și – cine știe – poate chiar de o climă mai normală.

Problema este că o asemenea cercetare poate să îi facă pe producătorii de combustibili fosili să spună că nu este atît de urgent să folosim surse de energie regenerabilă. „Nu am niciun dubiu că aceste rezultate vor fi înțelese și interpretate greșit”, a subliniat Miller.

Cercetătorul a mai explicat importanța de a înțelege bine atît aspectele pozitive, cît și cele negative, ale tuturor surselor de energie pe care le folosim. Dezavantajele centralelor eoliene descoperite în studiu nu ar trebui să mute atenția de la un lucru esențial – acela că arderea combustibililor fosili ar trebui să fie inamicul comun cînd vine vorba de lupta pentru protejarea mediului.

„Toate formele de energie au externalități, au plusuri, au minusurri”, a zis Joshua Rhodes, cercetător la Energy Institute and the Webber Energy Group din cadrul University of Texas, din Austin. „Ar trebui să ne uităm la puncte forte și la slăbiciuni”.