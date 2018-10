Imaginile noi ale creierului demonstrează restabilirea sa în timpul somnului

Imaginile electronico-microscopice ale creierului șoarecilor au confirmat ipoteza de demult: somnul joacă un rol foarte important în capacitatea organismului de a învăța ceva nou.

Pe imaginile obținute se vede că legătura dintre neuroni (sinapse) se consolidează și crește în timpul stării de veghe. Apoi, în timpul somnului, ei "pierd în greutate", aproape 20 la sută, creînd spațiu pentru creșterea de mai departe în ziua următoare.Cercetătorii vor sa verifice "ipoteza homeostaziei sinaptica". Conform acesteia din urmă, somnul este într-un fel prețul pe care îl plătim pentru flexibilitatea creierului nostru. Dr. Chiara Cirella de la Centrul Wisconsin de Studiere a Somnului și Conștiinței (Wisconsin Center for Sleep and Consciousness) de la Universitatea din Wisconsin din Madison a folosit microscopia electronică 3D pentru imagini de înaltă rezoluție care demonstrează cortexul cerebral al șoarecilor.Specialiștii au efectuat studiul pe parcursul a patru ani, proiectul include, de asemenea, reconstrucția și analiza celor două zone ale cortexului cerebral al șoarecilor. În cele din urmă, oamenii de știință ar putea reconstitui circa 6920 de sinapse și să măsoare dimensiunile lor. Lucrarea a ajutat la obținerea dovezilor vizuale ale "ipotezei homeostaziei sinaptice".Experții au realizat corelația mărimilor sinapselor în timpul somnului la rozătoare (acestea cheltuiau pentru somn șase-opt ore pînă la "ședința foto"). S-a constatat că mărimea sinapselor se reduce în medie cu 18 la suta, după cîteva ore de somn."Rezultatele arată că balanța mărimii și rezistenței sinapselor este perturbată în timpul stării de veghe, restabilindu-se în timpul somnului, - spune Cirelli -. De remarcat faptul că marea majoritate a sinapselor din cortexul cerebral se modifică destul de tare în dimensiuni pe parcursul cîtorva ore de veghe și somn".Aproximativ 80 la sută din toate sinapsele au prezentat astfel de modificări. Experții presupun că acele sinapse care nu se schimbă pot fi legate de amintirile cele mai importante și stabile."Dacă aplicăm concluziile noastre, obținute la cercetarea șoarecilor, asupra oamenilor, atunci rezultatele vorbesc despre următoarele: în fiecare noapte, trilioane de sinapse din cortexul nostru cerebral pot deveni "mai flexibile" cu mai mult de 20 la sută", adaugă Tononi.Rezultatele studiului au fost publicate în revista științifică Science.Vom adăuga că mai devreme aceiași cercetători din echipa menționată au explicat de ce roboții nu vor putea avea niciodată sentimente. În plus, a devenit evident faptul că anumite părți ale creierului, în mod constant, pe parcursul zilei, adorm și se trezesc, fără știrea noastră. Și apropo, poziția de dormit influențează asupra procesului de curățare a toxinelor din creier.