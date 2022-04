Horoscopul pentru 9 aprilie 2022

BERBEC

O serie de idei grozave, fie pentru proiecte creative noi sau pentru imbunatatirea celor aflate in derulare, ti-ar putea aparea in minte in timpul acestei zile. Daca nu le notezi imediat, ar putea sa dispara la fel de usor si sa nu se mai intoarca niciodata! Cu toate responsabilitatile tale, ai putea avea o zi destul de frenetica, deoarece mintea ta se schimba constant de la un focus la altul.

TAUR

O persoana cu care lucrezi, probabil o femeie, ar putea pleca brusc fara preaviz sau un motiv declarat. Acest lucru ar putea fi confuz si s-ar putea sa te intrebi daca exista schimbari in cadrul companiei despre care nu stii nimic. Incearca sa afli exact de ce a plecat aceasta persoana. Daca nu poti sa intrebi direct, intreaba discret pe cineva care ar putea sti. Este important, pentru a iti ameliora anxietatea.

GEMENI

Cineva de la care ti-ai dorit de mult sa auzi o vorba, poate un vechi prieten care locuieste departe, te-ar putea suna astazi cand esti afara. Vei fi bucuros sa primesti mesajul, dar ar putea duce la un joc frustrant pe telefon pe parcursul zilei. Nu fi atat de iritat incat sa renunti. Continua sa incerci. In cele din urma vei reusi si vei fi bucuros ca ai facut-o!

RAC

Un vis destul de suparator ti-ar putea tulbura somnul in seara asta. Cand te trezesti si te concentrezi pe lumea reala, poate parea atat de bizar incat sa nu merite o atentie serioasa. Dupa ce a trecut ceva timp, treci peste aceste simboluri si vezi ce iti sugereaza. Visul incearca sa-ti spuna ceva despre o situatie specifica din viata ta, desi intr-un mod ciudat!

LEU

Un coleg sau eventual un partener romantic ar putea fi intr-o dispozitie destul de delicata astazi. Prin urmare, s-ar putea sa ti se para dificil de discutat cu aceasta persoana. S-ar putea sa fii putin iritat si sa te intrebi daca aceasta persoana merita starea pe care ti-o provoaca. Nu fa nimic prostesc. Aceasta dispozitie va trece dar incearca sa nu stai in calea prietenului tau, daca este posibil. Totul ar trebui sa revina la normal pana maine.

FECIOARĂ

Ai tendinta de a fi foarte intuitiv, dar astazi iti poti gasi abilitatile psihice in scurtcircuit. Daca dai meditatii, nu programa nimic pentru astazi. Acest lucru nu inseamna ca abilitatile tale sunt blocate, ci doar nu sunt la fel de fiabile cum sunt de obicei. La fel, nici imaginatia ta nu este la fel de sigura. Nu-ti fa griji. Acesta este doar blocajul tipic al scriitorului sau al artistului. Vei reveni la normal pana maine.

BALANȚĂ

Astazi ai putea afla niste informatii destul de suparatoare despre un prieten, probabil la telefon. Acesta ar putea fi adevarul, dar este mai probabil ca faptele au fost distorsionate in repovestire. De fapt, ceea ce auzi s-ar putea sa nu fie altceva decat o barfa. Suna pe cineva care ar putea sti ce se intampla cu adevarat, de preferinta prietenul despre care ai auzit si verifica faptele inainte de a te panica.

SCORPION

Astazi ai putea primi o pauza norocoasa in cariera, care ar putea sa iti aduca niste bani in plus. Dezavantajul este ca s-ar putea sa fii nevoit sa faci multe ore in plus. Norocul tau ar putea cauza probleme temporare in viata personala. Persoana iubita si membrii familiei tale ar putea fi nemultumiti. Se poate ca situatia sa fie putin mai incomoda acum, dar toata lumea va fi mai bine pe termen lung.

SĂGETĂTOR

O vizita neasteptata a cuiva care locuieste departe este probabil sa-ti strice programul. Chiar daca vei fi bucuros sa vezi aceasta persoana, vizita ar putea necesita o multime de apeluri pentru a intrerupe si a amana intalnirile care le ai. Odata ce ai terminat, totusi, vei avea parte de o vizita buna. Tu si prietenul tau ar trebui sa aveti destul de multe de discutat.

CAPRICORN

Un esec financiar neasteptat te-ar putea zdruncina la inceput. Poate ca o urgenta, cum ar fi o durere de dinti sau o defectiune a masinii, necesita o cheltuiala substantiala pe care nu ai planificat-o. Probabil ca poti gasi o modalitate de a face fata crizei. Este posibil sa ai resurse pe care sa te bazezi dar care nu le cunosti acum. Verifica-ti finantele si ai putea fi placut surprins.

VĂRSĂTOR

S-ar putea sa te simti nelinistit si frustrat din cauza unei separari temporare de un partener, poate un partener de afaceri, dar mai probabil unul romantic. Contactul telefonic ar putea fi si mai dificil, deoarece amandoi ati putea fi ocupati si va puteti simti lipsa unul celuilalt. Gaseste ceva fascinant de facut, care sa iti indeparteze mintea de la situatie. Intalneste-te cu prietenii si distreaza-te putin. Timpul va trece mai repede.

PEȘTI

Hartiile care implica bani trebuie executate astazi. Ar putea fi o decontare, un nou comision sau un bonus de orice fel. Probabil ca aceasta va fi o ocazie fericita, deoarece banii vin in calea ta, chiar daca documentele in sine ar putea fi un obstacol. Incearca sa te concentrezi si sa faci totul rapid, astfel incat tu si cei apropiati sa puteti sarbatori. Fa o rezervare la restaurantul tau preferat.