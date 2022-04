Horoscopul pentru 8 aprilie 2022

BERBEC

Astazi, mintea ta ar trebui sa fie deosebit de rapida si patrunzatoare. Ai putea decide sa abordezi niste subiecte aprofundate la care te gandesti de ceva vreme pe un subiect care te fascineaza. De asemenea, s-ar putea sa doresti sa discuti subiectul cu cineva apropiat care impartaseste acest interes. Nu fi surprins daca vii cu niste perspective interesante. Noteaza totul.

TAUR

Unele vise sau viziuni vii si frumoase ar putea sa te trezeasca si sa te faca constient de noi oportunitati. Ar putea fi de natura creativa si ar trebui sa te gandesti sa profiti de ele. Aceasta revelatie ar fi putut fi acolo, neobservata, de mult timp. Nu o ignora din cauza modului neortodox in care a aparut. Vezi unde te duce pentru ca destinul tau ar putea fi chiar dupa colt!

GEMENI

Astazi s-ar putea sa decizi ca vrei sa participi la o activitate de grup care se preocupa in primul rand de un interes intelectual, filozofic sau spiritual al tau. S-ar putea sa intalnesti o persoana carismatica a carei conversatie iti stimuleaza mintea si te determina sa vii cu noi perspective. Pe parcursul zilei, s-ar putea sa observi ca aceasta persoana este foarte atragatoare pentru tine si iti poti imagina ca te implici romantic la un moment dat.

RAC

O persoana publica, poate un autor, ti-ar putea capta interesul intr-un fel astazi. Aceasta persoana ar putea avea multe de spus ceea ce te poate atrage. Vei dori sa te familiarizezi cu cat mai mult posibil din munca acestei persoane. Ai putea experimenta cateva intuitii personale valoroase. Nu-ti face griji daca mintea ta practica te mustra pentru aceasta obsesie. Uneori este un lucru bun!

LEU

Astazi s-ar putea sa participi la o petrecere sau o activitate de grup care sa te puna in legatura cu niste oameni interesanti din locuri indepartate. Ai putea gasi conversatia lor stimulatoare din punct de vedere intelectual si vei fi predispus sa inveti multe de la ei. Cartile ar putea fi implicate intr-un fel. Vei dori sa pastrezi legatura cu ei, asa ca asigura-te ca obtii nume, numere de telefon sau adrese de e-mail. Acest lucru ti-ar putea deschide niste usi noi.

FECIOARĂ

O rasturnare in cariera ta te-ar putea lua prin surprindere, dar este de natura sa faca o diferenta foarte pozitiva pentru tine. Situatia publica si veniturile tale ar putea creste vertiginos. Documentele juridice ar putea fi implicate intr-un fel. Acest lucru s-ar putea intampla atat de brusc incat te va nauci, dar incearca sa ramai concentrat si sa mergi cu fluxul. Nu vei dori ca aceasta oportunitate sa treaca pe langa tine.

BALANȚĂ

Un eveniment social te-ar putea pune in contact cu o persoana foarte intensa, fascinanta intr-o profesie intriganta. Il poti gasi foarte fermecator si sexy. Daca nu esti implicat romantic in acest moment, ar putea exista potential aici! Daca nimic altceva, aceasta persoana te poate indruma intr-o noua directie intelectuala sau spirituala. Ai putea parea oarecum transformat cand pleci de la petrecere in seara asta.

SCORPION

Ai tendinta de a avea puteri bune de concentrare, dar astazi esti mai concentrat decat de obicei, probabil pe un proiect care inseamna mult pentru tine. Acest lucru ar putea fi legat de munca, ar putea implica ajutorul unui prieten sau poate fi doar un proiect personal. Orice ar fi, ar trebui sa realizezi multe astazi. Dezavantajul este ca s-ar putea sa uiti sa mananci, sa dormi sau sa iei pauze. Ai grija!

SĂGETĂTOR

O conversatie intensa cu partenerul tau romantic ar putea avea loc astazi. Acest lucru ar putea implica ducerea relatiei la urmatorul nivel de angajament, iar subiectul casatoriei ar putea aparea. Daca esti deja casatorit, aceasta ar putea insemna sa iti asumi o noua responsabilitate, cum ar fi o casa sau un copil. Daca nu esti implicat in prezent, asteapta-te sa intalnesti pe cineva nou si interesant, care sa te atraga pe mai multe niveluri.

CAPRICORN

Astazi, tu si ceilalti membri ai familiei tale ati putea discuta despre posibilitatea de a face unele schimbari. Acest lucru ar putea implica unele redecorari sau remodelari sau chiar ceva la fel de banal ca o curatare amanuntita. Cu toate acestea, ar putea implica si posibilitatea de a te muta intr-un loc complet diferit. Necesitatea schimbarii in mediul tau este evidenta, asa ca nu ezita.

VĂRSĂTOR

Astazi s-ar putea sa simti nevoia de a scrie. Acest lucru ar putea implica nimic mai mult decat o scrisoare lunga sau un e-mail catre un prieten, dar ar putea fi si o munca creativa, cum ar fi un roman, eseu, scenariu sau poezie. Oricare ar fi, probabil ca vei exprima unele preocupari intelectuale, filozofice sau spirituale asupra carora speri sa arunci putina lumina. Nu fi surprins daca vii cu mai multe intrebari decat raspunsuri.

PEȘTI

Hartiile care implica bani trebuie executate astazi. Ar putea fi o decontare, un nou comision sau un bonus de orice fel. Probabil ca aceasta va fi o ocazie fericita, deoarece banii vin in calea ta, chiar daca documentele in sine ar putea fi un obstacol. Incearca sa te concentrezi si sa faci totul rapid, astfel incat tu si cei apropiati sa puteti sarbatori. Fa o rezervare la restaurantul tau preferat.