Horoscopul pentru 6 decembrie 2019

BALANȚĂ

Eşti pe cale să atingi bunăstarea datorită resurselor fantastice pe care le deţii. Eşti un motor de energie care rulează la turaţie maximă, deci pune la treabă creativitatea şi puterea ta de muncă pentru a scoate la lumină lucruri generatoare de prosperitate în viaţa ta. Abundenţa financiară se naşte din abundenţa de idei, deci tu nu trebuie să aştepţi ceva din senin, ci să te apuci chiar tu de treabă, pentru că ai atâtea căi de a câştiga ceea ce îţi doreşti. Pune mâna pe lopată, ar spune cineva, şi asta şi faci, metaforic vorbind, investind tot ce ştii într-o direcţie aducătoare de belşug. Ceea ce iese de aici e cea mai de preţ bogăţie a ta!

SCORPION

Nu ai parte de tovarăşi cooperanţi prin preajmă. Propunerile tale rămân fără ecou, parcă ai vorbi la pereţi, dar totuşi insistă să-ţi exprimi punctul de vedere în faţa tuturor, în ciuda ostilităţilor la care eşti supus. Până la urmă tot vei convinge pe cineva să te asculte şi să nu mai respingă orice idee care vine de la tine. Prin exemplu personal, poţi atrage atenţia asupra ideilor tale, ca atare trebuie să ai mai multă răbdare cu ceilalţi, pentru că unii aşteaptă mai întâi dovezi palpabile înainte de a crede. Nu te supăra aşa de tare pe cei care resping dialogul.

SĂGETĂTOR

Se resimte o bună cooperare între generaţii. Cel tânăr ascultă cu respect de cel mai în vârstă iar acesta, la rândul său, ţine cont în permanenţă de părerile celui aflat la mare distanţă de ani. Se naşte un schimb reciproc avantajos de păreri, de idei, de sfaturi, pentru că fiecare are acces la informaţii din cu totul alt plan al domeniului în care îşi unesc forţele. Fă echipă, aşadar, cu o persoană din altă generaţie decât tine, pentru că fiecare are de câştigat din această excelentă cooperare. Nimeni nu trebuie s-o facă pe atotcunoscătorul sau pe şeful, pentru că la orice vârstă mai e ceva de învăţat.

CAPRICORN

Iubirea vine la pachet cu de toate: şi cu momente de euforie, şi cu suferinţe dintre cele mai profunde, dar toate trec, nimic nu e veşnic. Trebuie să fii pregătit azi pentru un mic cutremur în viaţa sentimentală, pentru că persoana iubită face o greşeală, aruncă o vorbă în vânt, scoate la iveală o latură neplăcută a caracterului său, dar atenţie: aceleaşi gafe le poţi face şi tu într-un moment mai fragil. Este unul din acele hopuri în care trebuie să demonstraţi cât de puternică e relaţia voastră, cât de uniţi rămâneţi la greu, cât de pregătiţi sunteţi să faceţi faţă probelor de destin. Iubirea nu înseamnă doar zâmbete, flori şi fericire.

VĂRSĂTOR

Inima te îndeamnă să nu te opui, să nu te mai lupţi cu piedicile care, orice le-ai face, tot apar, ca atare e bine să te laşi dus de val, deocamdată. Vei vedea că această lejeritate de a accepta cursul firesc al lucrurilor, această curgere după cum te duce valul, e de preferat. Precum apa, aşa treci mai uşor peste pietrele din calea ta. Nu te crampona de opreliştile inerente, care oricum se ivesc din când în când în evoluţia ta către un ţel. Priveşte fiecare hop cu inima deschisă, cu iubire şi gândire pozitivă, ca pe ceva util dezvoltării tale, ca pe noi lecţii pentru cel care devii zi de zi. Problemele nu sunt decât alte şi alte cunoştinţe adunate în experienţa ta de viaţă.