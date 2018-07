Horoscopul pentru 4 iulie 2018

Participi la o întrevedere din care ar putea ieşi mai târziu nişte bani, fiind obligat să-ţi pui în Joc toată puterea de convingere pentru a atrage succesul financiar de partea ta. Pot apărea conflicte legate de bani, neînţelegeri şi confruntări aprinse din această cauză, de parcă e timpul să-ţi ceri drepturile în cazul în care cineva uită să te plătească sau să-ţi returneze vreo datorie. Se simte o stare tensionată în jurul bugetului, dar vei face tot posibilul să faci rost de banii necesari, chiar şi cu riscul unor dispute aprinse în care fiecare emite opinii adverse. Nu te lua după nici unul, căci fiecare are modul propriu de a-şi administra şi câştiga banii.

Te simţi bine şi îţi permiţi să te şi distrezi din când în când. Cu asemenea poftă de joacă, ar fi păcat să o înăbuşi pentru a o face pe omul matur care priveşte lucrurile rigid şi temător. Zâmbeşte, amuză-te, glumeşte, pentru că e atitudinea perfectă în situaţia de faţă. Inima te îndeamnă că priveşti lucrurile dintr-un unghi ceva mai distractiv, fără atâta rigoare de om mare, pentru că aşa vei trece mult mai uşor peste hopuri. Fă haz de tot ce se petrece în jur, nu pune nimic la suflet, răspunde în doi peri celor care te critică, pentru că nu are rost să-ţi strici buna dispoziţie cu lucruri neimportante. Cât timp îţi păstrezi acest tonus ridicat, ziua va merge ca pe roate!

BALANȚĂ

Se resimte o bună cooperare între generaţii. Cel tânăr ascultă cu respect de cel mai în vârstă iar acesta, la rândul său, ţine cont în permanenţă de părerile celui aflat la mare distanţă de ani. Se naşte un schimb reciproc avantajos de păreri, de idei, de sfaturi, pentru că fiecare are acces la informaţii din cu totul alt plan al domeniului în care îşi unesc acum forţele. Fă echipă, aşadar, cu o persoană din altă generaţie decât tine, pentru că fiecare are de câştigat din această excelentă cooperare. Nimeni nu trebuie s-o facă pe atotcunoscătorul sau pe şeful, pentru că la orice vârstă e ceva de învăţat.