Horoscopul pentru 3 decembrie 2019

BALANȚĂ

Dragostea este frumoasă şi senzuală, aşa cum o vezi tu azi, existând un schimb reciproc foarte intim între voi: de la suflet la suflet. Dacă azi cunoşti pe cineva nou, atracţia va fi spontană şi vei descoperi în ochii celuilalt acelaşi interes pe care îl ai şi tu faţă de el. Se poate naşte o idilă de toată frumuseţea, dacă eşti în căutarea . În cuplurile deja închegate, declaraţiile de dragoste amintesc de vremurile bune ale relaţiei. Fii generos în sentimente şi exprimă-le într-o formă romantică.

SCORPION

Eşti măcinat de o problemă din trecut şi o tot readuci în atenţie după atâta timp. Ar fi trebuit s-o uiţi demult, pentru că nu mai are nici un rost pentru tine, dar faci ce faci şi iar vorbeşti despre vechile tale motive de suferinţă. Lasă-te condus spre viitor, lasă trecutul trist în urmă, pentru că a trece mereu on revistă acele fleacuri nu face decât să-ţi răscolească sufletul şi să te doară inutil. Există sigur o soluţie de a închide acest sipet de amintiri neplăcute, dar e o chestiune de voinţă personală: să vrei să faci tu acest lucru cu mai mult curaj. Spune adio acum!

SĂGETĂTOR

Eşti în faţa unor perspective noi şi promiţătoare, dar deocamdată nu le iei foarte în serios, şi bine faci. Atitudinea aceasta un pic jucăuşă se va dovedi a fi mai bună, decât să îmbraci haina omului responsabil şi să începi să vezi în jur doar probleme. Linişteşte-ţi sufletul înainte de a face primul pas şi înarmează-te cu imens optimism, pentru că reuşita finală depinde enorm de gândirea pozitivă şi de atitudinea optimistă de la start. Ai încredere în sensul cel nou care şi se deschide în faţă şi porneşte la drum cu convingerea că totul se va desfăşura ca la carte şi vei avea numai motive de bucurie!

CAPRICORN

Reuşeşti să vezi din tot ce se petrece în jurul tău doar partea frumoasă a lucrurilor. Excelentă abordare! De ce să te cramponezi de nimicuri, când ştii că toate au o rezolvare la final? Aşa că adu-ţi aminte de ceea ce făceai când erai mai mic, ce inocent priveai lucrurile din jurul tău, câtă încredere aveai în oameni, dar era o atitudine foarte bună pentru a trece peste toate zâmbind. Joacă-te un pic cu lucrurile serioase, glumeşte, distrează-te, eliberează-te de limitări şi frici şi fii ca şi cum n-ai avea nicio problemă. Şi chiar nu ai nicio problemă!

VĂRSĂTOR

Vino cu picioarele pe pământ, pentru că trăieşti într-o iluzie! Lucrurile nu sunt aşa cum ţi le imaginezi tu, pentru că ai ridicat foarte sus ştacheta şi ai aşteptări mult prea mari de la o situaţie care evoluează cât se poate de banal. Nu pretinde sau nu spera mai mult decât poţi obţine, deci fii realist când îţi propui un ţel, ca nu cumva să visezi ceva ce nu ai de unde primi. Apar suficiente semnale pe parcurs că lucrurile evoluează într-o direcţie bună, normală, dar nu spre ceva ieşit din comun, aşa cum ai dori tu, deci priveşte sensul în care mergi ca pe direcţia adecvată situaţiei de faţă, dar nu o acoperi în lumini strălucitoare.