Horoscopul pentru 3 august 2021

BERBEC

Vei putea primi o suma considerabila de bani de la o persoana la care nu te asteptai. Aceasta poate fi o zi importanta pentru tine. Banii te vor ajuta sa deschizi usi noi, in special unele ce privesc creativitatea de care dai dovada. Nu lua in considerare nici un fel de investitie timp de doua luni daca vrei sa ai succes in ceea ce faci.

TAUR

Intalnirea cu vechii prieteni te va face sa depanati amintirile din copilarie. Sunt sanse sa devii nostalgic si un pic romantic dar intoarcerea cu gandul la vremurile de odinioara nu este neaparat benefica, mai ales daca scoti de la naftalina evenimente triste sau esecuri de atunci. Poti incerca sa faci un mic efort si sa treci peste cu zambetul pe buze deoarece trecutul este trecut si tot ceea ce conteaza este viitorul.

GEMENI

La locul de munca vei fi nevoit sa iei anumite decizii dar nu te panica deoarece nu ar trebui sa ai nici o problema in luarea unor hotarari in legatura cu unele domenii din viata ta. A venit si timpul ca tu sa preiei conducerea in unele activitati de la locul de munca. Este posibil sa ai o atitudine extrem de incapatanata, care va deranja persoanele din jurul tau.

RAC

Este posibil sa te afli intr-o situatie in care vei fi nevoit sa alegi daca sa incepi sau nu o noua relatie. Unele intamplari vechi ar putea sa nu iti dea pace si sa ai unele indoieli cu privire la aceasta relatie. Lasa trecutul deoparte si fii pregatit sa incepi o noua viata. Cine stie, poate va fi o relatie reusita de data aceasta.

LEU

Chiar daca lipsa banilor te deranjeaza in aceasta perioada, nu te panica deoarece vei reusi sa treci peste orice problema vei intalni. Exista posibilitatea ca o ruda mai apropiata sa doreasca sa te ajute financiar astfel vei reusi sa faci surpriza pe care o planuiai partenerului de viata. Prietenii iti vor sari in ajutor cu anumite detalii astfel incat totul sa fie perfect.

FECIOARĂ

Astazi vei incerca sa intelegi problemele celor din jurul tau care asteapta sa ii ajuti mai mult decat o faci de obicei. Poti incerca sa fii mai intelegator si mai tandru astfel incat sa iti arati adevaratele sentimente fata de partenerul de viata. Exista posibilitatea sa ai unele probleme de sanatate ceea ce iti strica cheful de a iesi cu prietenii la o plimbare in aer liber. Poti incerca sa te odihnesti pentru a iti recapata puterile.

BALANȚĂ

La locul de munca vei avea mai multe proiecte de finalizat in scurt timp si vei fi foarte stresat mai ales cand sefii tot vin sa te verifice. Apeleaza la colegi pentru a putea rezolva toate obstacolele ce vor aparea neasteptat. Acasa te vor astepta membrii familiei impreuna cu cativa musafiri neanuntati ce te vor lua prin surprindere. Arata-le ca esti o gazda minunata si socializeaza cu politete.

SCORPION

Exista posibilitatea ca partenerul tau de viata sa aibe anumite planuri pentru aceasta zi si nu este necesar sa te si anunte. Va trebui sa iti dai seama de acest lucru studiind atent fiecare miscare a lui. Nu trebuie decat sa faci in asa fel incat sa creezi o balanta intre ceea ce vrei si ceea ce vei primi.

SĂGETĂTOR

Astazi vei fi supus unor provocari in urma carora vei putea fi avansat. Poti incerca sa te concentrezi pentru a lucra sub presiune la ceva ce iti indeplineste toate sperantele si dorintele. Esti atat de aproape de visul la care te gandeai dar nu poti lasa incantarea sa iti strice concentrarea. Nu te arunca cu capul inainte pana nu afli daca esti in siguranta.

CAPRICORN

Astazi vei fi tentat sa te ocupi de unele activitati casnice. Poate fi vorba de unele reparatii ce trebuia sa le faci de ceva vreme sau poate iti doresti sa faci unele schimbari in casa. Orice ai planuit sa faci, ar fi bine daca ai lua in considerare si parerea persoanei iubite. Din cauza oboselii acumulate vei avea tendinta sa exagerezi in anumite cazuri. Vei avea nevoie de multa odihna.

VĂRSĂTOR

In cazul in care te gandesti sa cumperi un anumit obiect de valoare, nu uita sa te consulti cu partenerul de viata. Exista posibilitatea sa ai parte de unele dificultati de comunicare ce te vor impiedica sa inchei unele contracte. Daca te gandeai sa faci o surpriza unei persoane apropiate ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte deoarece exista posibilitatea sa esuezi.

PEȘTI

Astazi nu vei fi in apele tale. Nu esti bolnav ci doar epuizat de efortul pe care l-ai depus in ultimul timp la locul de munca. Acesta este un semn de stres si un indicator ca ai nevoie de o zi libera de la treburile casnice si de la proiectele personale. In cazul in care te vei decide sa te relaxezi, nu uita ca tot ceea ce nu vei termina astazi se poate dace maine. Ia-ti o zi libera deoarece ai nevoie de ea.