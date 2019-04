Horoscopul pentru 3 aprilie 2019

BERBEC



Dacă un plan de la care aveai mari speranţe nu-şi arată deja efectele visate, ar fi bine să renunţi, cel puţin o vreme, la el şi să canalizezi energia pe care o deţii spre altceva, mult mai interesant. E un moment în care pot merge strună unele proiecte complet noi, cu un consum mai mare de energie, deci nu te crampona de cel care nu vrea să evolueze orice i-ai face. Apleacă-te imediat asupra altei idei care va creşte sub ochii tăi şi te va stimula spre noi şi noi etape. Dacă o uşă este închisă, caută imediat fereastra care te trimite spre ceva şi mai interesant. Nu accepta un nu drept răspuns, ci ia singur taurul de coarne.

TAUR

Fii pregătit pentru schimbări totale în viaţa ta! Da, chiar totale, deci fii atent la surprize dintre cele mai mari care te vor trimite într-o cu totul altă direcţie decât ai planificat cu grijă înainte. Lasă-te condus spre noul sens al vieţii tale cu încredere totală că eşti ghidat cu înţelepciune spre ce e cel mai bine pentru tine. Nu încerca să preiei controlul acestei schimbări, pentru că nu depinde de tine. Sunt forţe mai presus de tine care te vor îndruma perfect pe drumul minunat care se deschide acum în faţa ta. Tot ce poţi face tu e să te arunci cu maximă încredere pe aripa acestui vânt al schimbării, aşteptând cu optimism efectele!

GEMENI

Ai prefera ca lumea să nu te caute azi, să nu-ţi treacă nimeni pragul şi să te lase în pace pentru că tot ce-ţi doreşti e puţină linişte şi detaşare de toate. Accepţi anonimatul cu dragă inimă, pentru că numai aşa vei scăpa de musafiri nepoftiţi şi de telefoane la ore nepotrivite. Popularitatea şi amabilitatea nu sunt întotdeauna un avantaj pentru tine, pentru că aşa te pricopseşti mereu cu un anturaj care te înconjoară, dar să nu crezi că o face dezinteresat, doar pentru că eşti simpatic…

RAC

Lasă tot ce ai clădit până acum, undeva în urmă, în amintirile tale. Reuşitele vechi sunt fundamentul pe care te vei putea baza de acum înainte, dar acum ţi se cere un salt mai mare spre viitor. A privi mereu doar spre trecut, la ceea ce ai fost şi ce ai devenit, sigur e un motiv de mândrie şi satisfacţie, dar de data aceasta trecutul nu trebuie să fie sensul care te tot trage înapoi, ci scânteia care te propulsează spre ceva şi mai bun! De acolo, din trecut, vine motivaţia spre un mare succes care te poate trimite direct la ţelul tău cel mare. Dacă ai reuşit ceva minunat odinioară, poţi şi acum, dar de data aceasta poate fi o evoluţie mult mai bună, pentru că între timp ai mai acumulat experienţă.

LEU

Nu deţii tu chiar toate soluţiile, şi celălalt are ceva de spus. Dacă discuţi de fiecare dată cu familia despre ceea ce te preocupă, se vor găsi soluţii prin care problemele să dispară. Nimic nu rămâne fără remediu, ca atare nu insista să le duci singur pe toate în spinare, ci ascultă şi părerile celor dragi. Staţi de vorbă pe îndelete, spuneţi-vă fiecare părerea, ca, la final, să extrageţi o concluzie care să adune la un loc toate ideile vehiculate, fără să se bată cap în cap. Dialogul are rolul de a armoniza situaţii scăpate un pic de sub control, deci pune accent pe comunicare şi reciprocitate.

FECIOARĂ

Lasă deoparte tendinţa de a-ţi asuma tu toate greşelile şi vinile, pentru că nu eşti vinovat de nimic. Nu e nevoie să te tot sacrifici de dragul altora, ci mai degrabă atragi atenţia celor care ar avea tendinţa de a arunca tot pe umerii tăi toată responsabilitatea, deoarece vina e la alţii. Nu înseamnă că fugi tu de răspundere, ci doar că priveşti adevărul sincer în ochi şi arăţi unde este fisura. Nu e la tine, deci de ce să plăteşti tu oalele sparte de alţii? Fii corect şi arată cine este vinovatul, mai ales că toate indiciile duc în aceeaşi direcţie. Dezvinovăţeşte-te, tu nu ai nicio contribuţie la situaţia creată.

BALANȚĂ

Simţi nevoia să te apropii de reprezentanţii generaţiei total opuse ţie, pentru că de acolo primeşti energia şi informaţia necesară pentru continuarea anumitor proiecte. Dacă cel tânăr eşti tu, baţi la uşa unui părinte sau a unui frate mai mare pentru că te va sfătui din experienţă. Dacă eşti din generaţia mai matură, vei vedea mereu un tânăr sau un copil că-ţi dă târcoale şi caută să absoarbă de la tine cunoştinţele pe care le deţii. Există un bun schimb între cei tineri şi cei maturi.

SCORPION

Munceşti cu sârg, pentru că ai nevoie de bani şi eşti convins că la finalul eforturilor de acum te aşteaptă şi rezultatele palpabile pe care le aştepţi. Ba chiar eşti capabil să lucrezi şi peste program, peste puterile tale practic, pentru că fiecare oră care trece te apropie şi mai mult de roadele pe care le visezi. Merită să tragi tare acum, pentru că nu mai e mult până la scopul propus, dar nici nu aluneca spre exces de zel sau extenuare, care te pot face să greşeşti. Organizează-te mai bine, fără a-ţi consuma toate resursele de energie.

SĂGETĂTOR

Iei taurul de coarne şi îţi exprimi deschis o părere deşi toată lumea se aşteaptă la tine la o reacţie timidă sau la un accept tacit, fără a avea curajul răspunderii. De data aceasta îi uimeşti pe toţi cu atitudinea ta fermă, arătând că ai ceva de spus şi că vrei ca părerea ta să fie respectată. Profită de acest curtaj fantastic de a te exprima liber, pentru a ieşi în faţă sau pentru a te prezenta în faţa unei comisii menite să dea o notă pentru prestarea ta. Pregăteşte-te sufleteşte şi spune clar ce gândeşti!

CAPRICORN

Uneori, nu ştii să profiţi de şansele bune ci le laşi să treacă pe lângă tine din cauza inhibiţiilor sau a neîncrederii în propria persoană. Ţi se oferă pe tavă un moment benefic ţie, dar s-ar putea să nu pui mâna pe el din cauza pesimismului. Spui nu la orice, îţi găseşti numai defecte şi dacă îţi pui singur beţe în roate, cum ai vrea să duci la capăt ceea ce ai început. Te laşi prea repede învins de obstacole şi nu ai de ce te agăţa ca să scapi de această stare de neputinţă. Ai tendinţa de a da vina numai pe tine sau… pe ghinion.

VĂRSĂTOR

Aruncă o privire înapoi, în trecut, pentru că acolo se află un eveniment de care eşti încă foarte ataşat emoţional şi care mai are efecte şi astăzi. Fie că readuci la lumină o veche pasiune, fie că ai ocazia de a retrăi acel moment superb din nou după atâta vreme, sufletul tău râde de fericire, de-a dreptul încântat că ţi se mai oferă odată! Poate revezi oameni dragi de demult, o fostă iubire sau un loc ce are pentru tine semnificaţii speciale, generatoare de emoţii minunate.