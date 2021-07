Horoscopul pentru 29 iulie 2021

BERBEC

Prieteniile si legaturile romantice ar trebui sa iti ofere astazi o bogata sursa de sprijin. Este posibil ca conversatia sa fie usoara, acoperind aspecte generale precum evenimentele curente si vremea, dar acest lucru ar putea fi exact ceea ce ai nevoie acum. Cineva ar putea sa iti prezinte cativa prieteni noi de departe, care au niste vesti interesante de-ale lor. Aceasta ar trebui sa fie o zi usoara, linistita si cu totul placuta. Bucura-te!

TAUR

Astazi s-ar putea sa te simti putin confuz, iar concentrarea ta ar putea fi diminuata. S-ar putea chiar sa ai o mica problema concentrandu-te asupra muncii tale. Nu iti fa griji. Este mai mult mental decat orice altceva, si va trece. S-ar putea sa simti necesitatea de a bea cafea toata ziua pentru a ramane atent. Incerca sa exerciti o anumita constrangere, deoarece ar putea fi productiva.

GEMENI

Te-ai simtit si mai bine ca in aceasta zi. Ar fi bine sa faci o pauza si sa iti oferi timp sa mergi si sa iei o aspirina. Boala de stomac si durerea de cap sunt pur si simplu rezultatul unui abuz recent. Nu iti fa griji, vei fi in forma pana maine dimineata. Data viitoare cand cineva iti ofera mai multe oferte de mancare sau bautura, ai putea dori sa iei in considerare in mod politicos un refuz!

RAC

Probabil stii ca nu iti atingi libertatea intr-o singura lovitura, ci mai degraba putin cate putin in timp ce treci prin viata. Poate ca te-ai simtit ca si cand nu ai avea suficienta libertate. In urmatoarele cateva zile ai putea gasi situatiile sau persoanele de care ai nevoie pentru a te elibera. Nu uita ca iubirea este cea mai mare libertate a tuturor. Ar putea fi timpul pentru a face loc in viata ta cuiva special.

LEU

Ai putea avea un moment de "Evrika!" cand te gandesti la evenimente din trecutul tau. Dintr-o data, ai o intelegere clara a modului in care aceste evenimente trecute iti afecteaza comportamentul prezent. Poti folosi aceste cunostinte noi pentru a aduce schimbari. Exista in mod clar o situatie la locul de munca sau la domiciliu care necesita o transformare.

FECIOARĂ

Nu lua ceea ce auzi astazi la valoarea nominala, mai ales in ceea ce priveste banii. Un prieten bine definit te poate aborda cu o oportunitate ce nu poate fi ratata. Ar fi bine sa iesi pe teren si iei toate informatiile, dar nu fa nici un fel de angajament. Vei vedea mai multe defecte atunci cand revizuiti informatiile mai tarziu. Indica-le prietenului tau. Vei salva aceasta persoana de la a pierde bani.

BALANȚĂ

Astazi ai putea intalni un coleg de munca si simti brusc o atractie romantica neasteptata. Acest lucru te-ar putea surprinde, pentru ca nu te-ai gandit niciodata la aceasta persoana in acest fel. Inainte de a sari, acorda-ti putin timp sa cobori. Te simti in mod special senzual astazi, deci ai putea petrece bine pana maine. Daca atractia este inca acolo in cateva zile, gandeste-te sa iei o decizie!

SCORPION

Un telefon de la munca iti tulbura linistea astazi, facandu-te sa nu te mai bucuri la fel de mult de ziua libera. Stai ca pe ace pana cand vei reusi sa dai ochii cu superiorii si sa le explici cum stau de fapt lucrurile. Ii acuzi pe colegii de munca pentru turnura nefericita in care merg lucrurile si chiar iti propui sa te razbuni.

SĂGETĂTOR

Mesajele dintr-un stat indepartat sau dintr-o tara straina, eventual prin fax, e-mail sau site-ul web, s-ar putea sa nu fie absolut exacte in aceasta zi. Daca orice informatie prezentata in acest mod declanseaza un clopot de alarma in capul tau, asigura-te ca faci unele cercetari pe cont propriu si verifica toate faptele. Nu accepta nici o veste la valoarea nominala azi. Liniile de comunicare umana si tehnica sunt cu siguranta in afara zilei de astazi.

CAPRICORN

Orice lucrezi in acest moment poate fi extins cu ajutorul unui partener, in special al un proiect creativ. Uita-te cum samanta a unei idei infloreste intr-un intreg domeniu de creativitate. Tine minte ca esti limitat doar de propria ta imaginatie, deci viseaza in continuare.

VĂRSĂTOR

Astazi te-ai putea simti obligat sa ajuti un membru al familiei cu ceva in care preferi sa nu mai participi. Exista momente, ca aceasta, atunci cand datoria familiala infrunta dorintele personale. Fa tot ce este mai bun pentru a fi de ajutor si gratios, chiar daca ar putea fi un timp de incercare pentru tine. Te vei simti bine dupa ce ai terminat totul.

PEȘTI

Astazi ar trebui sa te dedici hartiilor si sa te asiguri ca afacerile si bugetele sunt in ordine. O data ce acest lucru facut, te poti relaxa in aceasta seara cu prietenii si cu cei dragi. Esti deosebit de intuitiv acum, deci vei putea sa ridici toate gandurile si sentimentele nerostite ale celor din jurul tau.