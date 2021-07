Horoscopul pentru 28 iulie 2021

BERBEC

Ar fi bine ca in aceasta zi sa nu te lasi influenat de barfele din jurul tau si sa incerci sa te concentrezi pe sarcinile care le ai de indeplinit. Din cauza unor probleme mai delicate vei fi nervos si risti sa faci unele lucruri pe care le vei regreta mai tarziu daca nu te vei calma. Ar fi indicat sa incerci sa faci un sport ce te va relaxa sau sa citesti o carte, sa te uiti la un film si sa uiti de probleme.

TAUR

Este posibil sa incepi sa simti oboseala cauzata de efortul din ultimele ziua. Efortul si energia ta nu au trecut neobservate. Ceea ce faci acum a impresionat pe cei care sunt in pozitia de a-ti promova interesele. Schimbari pozitive in situatia carierei tale ar putea avea loc, chiar daca ceea ce ai dorit este o cariera cu totul noua. Felicitari! Continua cu munca buna.

GEMENI

Dragostea pare sa faca lumea sa mearga astazi cam ciudat. Sunt toti cei din jurul tau implicati profund intr-o poveste noua sau revitalizata? Se poate sa fii atras de o persoana foarte interesanta, poate dintr-o tara straina. Nu incerca sa te eschivezi. Relaxa-te si lasa-te iubit. Daca nu se va intampla altceva, ar trebui sa ai o zi minunata!

RAC

Gandirea ta va lua o intorsatura mistica in aceasta zi. Aceasta este o zi mare pentru a studia concepte spirituale sau metafizice sau pentru a iti extinde cunostintele in domenii precum astrologia, numerologia sau alte stiinte oculte. Cartile si prelegerile pot veni in atentia ta iar discutiile cu prieteni care iti impartasesc interesele ar trebui sa te tina concentrat.

LEU

Ziua de azi va trece mai greu mai ales cand astepti cu nerabdare seara deoarece ai programat o iesire cu prietenii apropiati si cu partenerul de cuplu. Ocazii cum ar fi unele evenimente sportive, filme sau concerte ar putea fi la ordinea de zi. Activitatile care implica copii sunt de asemenea posibile. Nu fi surprins daca vei dori sa stai linistit si sa ii lasi pe ceilalti sa vorbeasca.

FECIOARĂ

Nu este ziua potrivita pentru punerea in ordine a documentelor, mai ales daca implica bani. Procesele tale mintale sunt mai lente decat de obicei si poti descoperi ca esti usor distras. Starea ta de spirit nu va fi tot atat de grozava, asadar ar fi o idee buna sa asteapti cateva zile inainte de a rezolva astfel de sarcini. Daca lucrarea este urgenta, cere ajutor. Vei fi capabil sa ramai mai concentrat pe ceea ce faci.

BALANȚĂ

Astazi, ai nevoie de o schimbare. Aproape ca nu conteaza ce schimbare este, o cafea diferita dimineata, o noua ruta de lucru, o perspectiva noua asupra unei probleme vechi. Orice lucru nou si diferit iti va da un sentiment de iluminare, entuziasm si interes. Daca esti blocat dupa aceeasi rutina veche, iti va fi greu sa inaintezi. Nu lasa sa se intample asta!

SCORPION

Ziua de azi va trece mai greu mai ales cand astepti cu nerabdare seara deoarece ai programat o iesire cu prietenii apropiati si cu partenerul de cuplu. Ocazii cum ar fi unele evenimente sportive, filme sau concerte ar putea fi la ordinea de zi. Activitatile care implica copii sunt de asemenea posibile. Nu fi surprins daca vei dori sa stai linistit si sa ii lasi pe ceilalti sa vorbeasca.

SĂGETĂTOR

Este o zi minunata pentru ideile de creativitate, dar nu si cele mai bune pentru a le urmari in orice sens practic. Conexiunile mintale vin repede, dar dispar la fel de repede. Gandurile sunt atat trecatoare, cat si divergente, deci pasteaza un stilou si o hartie la indemana pentru a le spune ideile si celor mai buni prieteni. Nu-ti fa griji daca nu vei intelege totul. Poti face acest lucru mai tarziu, atunci cand gandirea ta va fi mai odihnita.

CAPRICORN

Sunt sanse sa fii nevoit sa faci o anumita calatorie destul de importanta pentru partenerul de viata. Ar fi indicat sa eviti calatoriile lungi deoarece esti predispus la unele accidente. Incearca sa fii atent in jurul tau pentru a fi pregatit pentru orice obstacol. La serviciu ar fi bine sa nu iti asumi unele sarcini deoarece starea ta de nervozitate iti poate provoca unele probleme.

VĂRSĂTOR

Ce poate fi mai placut dupa o saptamana de munca decat o pauza binemeritata. Din pacate pentru tine, ziua de azi nu iti va oferi nici o pauza. Ai de ales intre a merge in vizita la cineva sau sa primesti musafiri. Indiferent de alegere, nu te vei bucura de pauza dorita decat undeva spre seara.

PEȘTI

Energia zilei este imensa si ai putea sa te trezesti ca treci de la o sarcina la anumite promisiuni. Lucrurile se pot intampla cand te astepti cel mai putin, deci fii pregatit pentru surprize. Exista un element de geniu care te-ar putea inspira sa fii cineva mult mai mare decat crezi ca ai putea fi. Alatura-te unor persoane care iti impartasesc aceiasi viata