Horoscopul pentru 27 iulie 2021

BERBEC

Astazi te vei intreba ce anume il deranjeaza pe un prieten de al tau. Aceasta persoana poate parea deprimata si ingrijorata dar nu inclina sa imparta grijile cu tine. Toate semnele arata ca ar fi vorba probabil de unele probleme legate de bani despre care nu ar vrea sa vorbeasca. Arata-i ca tu esti acolo atunci cand are nevoie de ajutor, apoi incearca sa te concentrezi pe propriile preocupari. Prietenul tau iti va impartasi situatia atunci cand va fi momentul potrivit.

TAUR

Visele si fanteziile tale sunt mai reale decat crezi. Zambeste persoanelor din jurul tau si urmareste-le sa vezi daca zambesc. Natura ta sensibila si distractiv-iubitoare este foarte contagioasa. Foloseste-o pentru a ajuta la vindecarea ranilor altor persoane. Rasul este remediul care vindeca orice rana. Fii constient de efectul tau extraordinar asupra altora si raspandeste frumusetea care traieste in interiorul tau.

GEMENI

Este probabil sa ai succes in unele afaceri si exista posibilitatea sa iti aduca niste bani in plus. Probabil te simti special si optimist in legatura cu acest lucru. Te asteapta cu nerabdare noi oportunitati ce vor veni in calea ta. Intuitia ta este mare, astfel incat este foarte probabil sa fii in masura sa separi graul de neghina.

RAC

In aceasta zi te vei ocupa in special de proiecte. Acestea ar putea fi legate de relatiile personale. Indiferent de natura sarcinilor tale, este posibil sa fii surprins de anumite rezultate. Prietenii vor veni sa iti propuna o mica excurie in anumite locuri turistice. Analizeaza oferta si poti incerca sa evadezi putin si sa te rupi de problemele de la serviciu.

LEU

Un val de pasiune romantica te va impinge sa te intalnesti cu partenerul de viata indiferent de obstacolele ce apar in calea ta. Ai grija sa observi ceea ce vrea partenerul tau. Exista posibilitatea sa fii invidiat de colegii de la locul de munca pentru motivarea de care dai dovata in rezolvarea anumitor proiecte. Mergi in continuare cu aceeasi prudenta si vei vedea ca vei avea numai de castigat.

FECIOARĂ

O ruda apropiata va veni sa iti propuna sa petreci cateva zile alaturi de unele persoane din familie. Chiar daca nu te incanta ideea, nu te grabi sa refuzi, deoarece vei avea ocazia sa afli anumite idei ce te vor ajuta sa avansezi in cariera. Exista posibilitatea sa primesti o suma de bani de la o persoana apropiata.

BALANȚĂ

Colegii de serviciu vor fi de acord cu deciziile pe care le vei lua in aceasta zi si iti vor sustine schimbarile pe care le vei propune. Poti incerca sa asculti si parerile lor pentru a putea lua deciziile corecte. Nu te apuca de mai multe proiecte odata deoarece exista riscul sa nu termini nimic la sfarsitul zilei.

SCORPION

Ziua de azi va trece mai greu mai ales cand astepti cu nerabdare seara deoarece ai programat o iesire cu prietenii apropiati si cu partenerul de cuplu. Ocazii cum ar fi unele evenimente sportive, filme sau concerte ar putea fi la ordinea de zi. Activitatile care implica copii sunt de asemenea posibile. Nu fi surprins daca vei dori sa stai linistit si sa ii lasi pe ceilalti sa vorbeasca.

SĂGETĂTOR

Este foarte probabil ca in aceasta zi sa descoperi o multime de informatii valoroase si vei fi nevoit sa dai unele telefoane scurte pentru a obtine realizarea obiectivelor. Poti incerca sa faci unele activitati impreuna cu membrii familiei si sa mentii fericirea ce domneste in casa.

CAPRICORN

S-ar putea sa te simti mai idealist in aceasta zi. Acest lucru este in regula dar asigura-te ca aceste idealuri sunt inradacinate in realitate sau pot fi nimic mai mult decat un vis. Simte-te liber pentru a incerca sa scapi de un anumit mod de gandire si asigura-te ca poti discerne tot ceea ce este real si ce nu.

VĂRSĂTOR

Vei incerca sa incepi o noua afacere pentru a iti creste veniturile. Incearca sa pui la punct toate detaliile si sa faci o lista cu ceea ce va trebui sa cumperi. Incearca totusi sa nu cheltui o suma prea mare de bani pentru a nu-ti supara partenerul de viata. Nu uita sa te odihnesti pentru a nu avea probleme de sanatate.

PEȘTI

