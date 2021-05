Horoscopul pentru 26 mai 2021

BERBEC

Ridicarea unui stop pe marginea drumului poate parea la inceput destul de riscanta, dar se poate dovedi a fi o experienta plina de satisfactii. Impinge mitul "strainului periculos", in care exista intotdeauna teama de ceva sau de cineva necunoscut. Risca astazi cu necunoscutul si nu iti lasa temerile sa te impiedice sa ai parte de o experienta potential minunata.

TAUR

Ideea unui moment de cotitura in destinul cuiva aduce adesea un zambet fetelor oamenilor cinici, dar in cazul tau, cu siguranta are ceva inteles. Acest punct de cotitura poate lua forma unei noi persoane in viata ta sau un eveniment cheie care schimba lucrurile pentru totdeauna. Uneori se intampla lucruri pe care numai noi le auzim. Ar putea sa ti se intample ceva in zilele urmatoare.

GEMENI

Timpul trece mult prea repede pentru tine si ai de facut foarte multe lucruri. De exemplu, primesti o vizita importanta si inca nu ai terminat curatenia. Cu siguranta ca vei incepe sa iti certi membrii familiei pentru ca nu te ajuta intr-un moment in care le ceri ajutorul.

RAC

Vei petrece aceasta zi in compania unor persoane apropiate. Timpul petrecut in preajma lor te va ajuta sa uiti de problemele pe care le ai si te vei simti minunat. Exista posibilitatea sa afli unele informatii ce te vor ajuta sa iti indeplinesti anumite vise. Incearca sa profiti din plin de orice oportunitate.

LEU

Astazi este o zi excelenta pentru a spune exact cum te simtiti. Gandirea ta este clara si motivata. Vei descoperi ca odata ce incepi sa vorbesti, nu te vei opri niciodata. Oamenii vor asculta cu atentie cuvintele tale. Ai o mare influenta asupra altora. Daca iti dai seama cat de mult ai impact asupra oamenilor din jurul tau, vei putea realiza multe astazi.

FECIOARĂ

Ar trebui sa fie o zi linistita pentru tine. Asigura-te ca profiti la maximum, pentru ca este ca un calm inainte de furtuna. Aceasta ar putea fi o zi de discutii si de schimb cu prietenii apropiati sau cu colegii de la locul de munca. Este ideal pentru a iti strange legaturile profesionale. Unii oameni ar putea parea brusc mai rezonabili decat ti-ai imaginat, asa ca asculta!

BALANȚĂ

Doar cand crezi ca ai avut totul planificat si ca lucrezi fara probleme, dragostea intra si infunda lucrarile. Dintr-o data, atentia este deviata si concentratia ta zboara pe fereastra, pe masura ce acea creatura orbitoare iti prinde ochiul. Acest lucru ar putea fi bun sau rau, in functie de modul in care vezi situatia. Ambele aspecte ale vietii tale sunt importante. Cheia consta in gasirea unui echilibru sanatos intre ele.

SCORPION

Ai tendinta sa devii destul de emotionat in legatura cu lucrurile care iti plac, chiar daca nu te arati intotdeauna in fata lumii. Diferenta de astazi este ca mai multi oameni isi pot afisa in mod deschis emotiile, astfel incat, la randul lor, se pot simti mai siguri in a isi expune sentimentele adevarate oamenilor din jurul lor. Ai incredere ca vei gasi prieteni care impartasesc opinii similare in aceasta zi.

SĂGETĂTOR

De-a lungul timpului, un anumit numar de configuratii planetare te-au impins mereu sa constientizezi ca traiesti pe o intreaga planeta si nu doar intr-un oras sau intr-un cartier. Esti tot mai constient de societate in general. Acest lucru inseamna ca poti fi din ce in ce mai atras de miscarile la scara larga. Acum este momentul sa te implici!

CAPRICORN

Lucrurile vor merge din ce in ce mai mult in favoarea ta in urmatoarele patru saptamani, desi astazi s-ar putea sa descoperi ca sunt sanse mici sa se miste cu viteza dorita. Poate ca exista un pic de stres pe corpul tau si nu te simti foarte motivat sa te ridici si sa mergi. Nu iti fa griji. Acest sentiment va trece in curand si te vei simti ca inainte in cel mai scurt timp.

VĂRSĂTOR

Aceasta este o perioada confuza pentru toti dar fara indoiala ai observat asta. In astfel de circumstante, unele persoane vor deveni mai rigide decat oricand deoarece rezista schimbarilor dramatice. Se pare ca aceasta zi va fi destul de incarcata. Te vei distra foarte mult alaturi de cei dragi.

PEȘTI

Ai un dar neobisnuit pentru a face o situatie sa para putin mai dramatica. Astazi vei asista la tot felul de crize. Vei fi cel care linisteste oamenii si cel care poate rezuma situatia obiectiv, fara panica sau exagerare. Acest lucru, cuplat cu calmul tau legendar, vor face ca totul sa fie in combinatie perfecta.