Horoscopul pentru 25 decembrie 2019

GEMENI

Intotdeauna vezi clar ambele parti ale unei situatii. Astazi s-ar putea sa judeci posibile viitoare cursuri de actiune avand in vedere trecutul. Valorile anterioare pot fi supuse testelor si revizuirile anterioare. Ai putea lua in considerare incheierea unei relatii sau introducerea uneia noi. Acest lucru ar putea cere eforturi, dar tu pregatesti scena pentru succesul viitor.

RAC

Cineva pe care l-ai cunoscut de mult timp poate sa dispara din viata ta. Acest lucru te poate face sa te simti dezorientat si nefocalizat. Ideile tale de adevar, onoare, etica si moralitate ar putea necesita unele revizuiri in lumina evenimentelor recente. S-ar putea ca o schimbare de profesie sa apara la orizont. Pe partea pozitiva, esti in proces de depasire a limitarilor tale. Urmeaza-ti inima.

LEU

Desi comunicarea este unul dintre punctele tale forte, astazi s-ar putea sa-ti fie greu. S-ar putea sa te simti introspectiv, dar discutiile deschise si oneste ar putea fi ceea ce ai nevoie acum. Ideile si valorile tale se schimba si este posibil sa ai nevoie de indrumari pentru a-ti pune in functiune noile credinte. O cautare a adevarului este in viitorul tau si vei dori cativa tovarasi pe parcurs.

FECIOARĂ

Plangerile legate de stres ar putea forta reevaluarea situatiei actuale, in special a locului de munca. Poti arunca o privire buna asupra abilitatilor tale si poti lua in considerare modul in care acestea pot fi folosite in alte domenii. Noutati din locuri indepartate pot aduce noi oportunitati de a urmari vechile ambitii. Nu le scrie imediat. Schimbarea este in vant. Nu este intelept sa incerci sa o opresti.