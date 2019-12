Horoscopul pentru 24 decembrie 2019

Raurile mari se nasc din picaturi de apa. Oportunitatea nu lipseste momentan din viata ta. Acesta este un moment minunat pentru a te juca in viata ta personala si profesionala. Nu te-ai ferit niciodata de munca grea ci o imbratisezi. Vei incheia ziua simtind satisfactia care vine dintr-o munca bine facuta. Felicitari!

TAUR Raurile mari se nasc din picaturi de apa. Oportunitatea nu lipseste momentan din viata ta. Acesta este un moment minunat pentru a te juca in viata ta personala si profesionala. Nu te-ai ferit niciodata de munca grea ci o imbratisezi. Vei incheia ziua simtind satisfactia care vine dintr-o munca bine facuta. Felicitari!

Aceasta este o zi meditativa. Te va ajuta sa faci un bilant despre cum te simti in interior, lucru pe care nu l-ai facut de ceva timp. Esti in procesul de a abandona povara de a-ti face mereu „datoria”. Ca si minune, vei realiza in sfarsit ca nu poti lucra tot timpul! Ia o pauza.

Ai nevoie de un ghid. Acesta este un moment potrivit pentru a invata sa stapanesti un domeniu, chiar daca inseamna sa te pui in rolul de discipol. Aceasta este o schimbare minunata pentru tine, mai ales ca de multe ori esti cel care ii invata pe altii. Acest tip de exercitiu te poate face sa vezi o lume mai buna. Daca exista un subiect nou pe care doresti sa il studiezi, acum este momentul sa-l imbratisezi.

LEU Ai nevoie de un ghid. Acesta este un moment potrivit pentru a invata sa stapanesti un domeniu, chiar daca inseamna sa te pui in rolul de discipol. Aceasta este o schimbare minunata pentru tine, mai ales ca de multe ori esti cel care ii invata pe altii. Acest tip de exercitiu te poate face sa vezi o lume mai buna. Daca exista un subiect nou pe care doresti sa il studiezi, acum este momentul sa-l imbratisezi.

Iubirea cuiva nu este o garantie ca intr-o zi acea persoana nu va pleca. Trebuie sa-i oferi dragostea libera si fara compromisuri. Daca te apropii de oameni care cer intotdeauna garantii sau protectie, ii vei face sa simta ca nu ai incredere in ei. La randul lor, nu vor avea incredere in tine. Este un ciclu vicios. Singura cale de iesire este prin a-ti oferi inima neconditionat.

RAC Iubirea cuiva nu este o garantie ca intr-o zi acea persoana nu va pleca. Trebuie sa-i oferi dragostea libera si fara compromisuri. Daca te apropii de oameni care cer intotdeauna garantii sau protectie, ii vei face sa simta ca nu ai incredere in ei. La randul lor, nu vor avea incredere in tine. Este un ciclu vicios. Singura cale de iesire este prin a-ti oferi inima neconditionat.

BALANȚĂ

Vrei sa fii artist? Esti sigur? Daca esti artist, ai vrea sa fii mai proeminent sau mai bogat? Fii prudent in fata dorintelor, pentru ca te indeparteaza sa te bucuri de viata ta. Traieste aici si acum. Imbratisarea a ceea ce ai deja iti va oferi aceeasi satisfactie ca si celor mai bogati si celebri.

SCORPION

Daca viata ta zilnica pare dezordonata, schimba-o. Nu amana. Spui ca agitatia vietii te impinge in o mie de directii diferite. Ai prefera sa traiesti in pace si liniste la tara dar nu este posibil sa faci o schimbare atat de dramatica. Profita de marile tale puteri adaptative!

SĂGETĂTOR

Nu iti place sa fii retinut. Nu poti astepta linistit pana cand iti atingi obiectivele. Stii ca ocazional sarcinile neplacute trebuie sa fie facute inainte de a te putea bucura. Este cazul astazi. Din fericire, ziua promite sa fie calma, cu perioade scurte de efort concentrat. Acum te poti pregati pentru viitor.

CAPRICORN

Este ziua in care vei intalni pe cineva nou? Este posibil! Aspectele astrale vor fi mult mai usoare pentru tine. Avand in vedere energia minunata pe care o ai in acest moment, cineva fascinant poate fi atras de tine. Profita de aceasta zi minunata. Este adaptata pentru tine!

VĂRSĂTOR

Te poti astepta sa ai o zi calma dar eficienta. Orice proiecte initiate in viata publica sau privata ar trebui sa inceapa sa ia o forma interesanta. Incetul cu incetul, incertitudinile vor disparea. Ai incredere in timp, pentru ca prezentul functioneaza in favoarea ta.