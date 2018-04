Horoscopul pentru 24 aprilie 2018

BERBEC

Argumentele contradictorii pe care trebuie sa le gestionezi azi te duc intr-un punct de iritare maxima, incat e normal sa rabufnesti la un moment dat. In loc sa privesti conflictele din jur ca pe un motiv de enervare, mai bine te-ai gandi daca nu cumva iti prezinta lucrurile dintr-o alta perspectiva. Poate pe moment esti tentat sa le respingi, sa nu tii cont de ele, dar mai tarziu s-ar putea sa le gasesti utilitatea. Nu refuza o idee doar pentru ca e complet diferita de a ta. Nu le stii tu pe toate si nici nu ai intotdeauna dreptate, deci coboara tonul si urechea la cel care iti ofera azi o informatie foarte buna.

TAUR Nu astepta ceva anume doar dintr-o singura directie, pentru ca s-ar putea ca paleta de optiuni sa fie mai larga decat o vezi tu acum. Astepti iubire de la o anumita persoana, astepti vesti bune doar dintr-o singura directie, iti legi asteptarile de o singura pasiune, or lucrurile bune pot aparea din sute de directii interesante. Fii deschis la alternative, nu-ti seta visele spre un unic scop, pentru ca ar putea trece pe langa tine multe alte idei la fel de bune. Fii gata sa primesti si lucruri noi, pe care nici nu le-ai remarcat inainte, tot asa cum trebuie sa fii gata sa renunti la alte idei, pentru ca nu sunt singurele bune in aceasta situatie. Ia vezi cate feluri ai in meniu, nu doar cel pe care il consumi din obisnuinta de fiecare data!

GEMENI Calculezi resursele de care dispui, iar rezultatul suna de-a dreptul promitator, incat ai curajul sa iesi la cumparaturi. Meriti un bonus, dupa cat de mult ai muncit, deci nu te zgarci si nici nu te gandi neaparat la facturile care urmeaza, caci le vei plati tu pe toate, pas cu pas, fara graba. Cand te dai peste cap pentru cine stie ce cheltuieli imense, intri in panica, dar azi ai o atitudine destul de relaxata fata de bani ce te ajuta sa faci putina ordine prin bugetul familiei. Gandeste pozitiv spre viitorul tau financiar, spune-ti ca poti fi prosper, ca vei castiga atat cat iti trebuie, ca vei primi de la Univers toate resursele de care ai nevoie, si vei vedea ca asa va fi! Evident, nu cere de la Univers sa-ti umple si camara: asta de tine depinde!

RAC Din optimismul debordant cu care tratezi tot ce se petrece in jurul tau se nasc azi proiecte creatoare de exceptie. Esti stimulat sa visezi pana departe, ai curajul sa adaugi noi si noi detalii la scopul propus si esti incantat sa vezi ce bine evolueaza toate intr-o directie promitatoare. Primesti suficiente garantii, informatii folositoare, indrumari benefice ce duc spre scopul ales, incat nu stai pe loc, ci folosesti fiecare clipa pentru a mai completa cumva tabloul frumos pe care il creezi. Bucuria cu care privesti rezultatele visate te impinge mai repede inainte, ca atare fa si azi un pas intr-acolo!

LEU Te afli intr-un mediu foarte pestrit si, cand se aduna la un loc oameni atat de diferiti, e greu de crezut ca gasesti un ton potrivit pentru a ta face placut in ochii tuturor. Te poti astepta ca multi sa te critice, sa te atace, sa se enerveze pe tine pentru cine stie ce nimicuri, dar intr-o atmosfera atat de tensionata, fa un efort sa ramai amabil si prietenos, rezervat si rational, pentru ca aceasta e atitudinea ideala pentru a-i dezarma chiar si pe cei mai nervosi. Nimeni nu te va putea certa la nesfarsit daca tu ii zambesti si-i vorbesti pasnic!

FECIOARĂ Uneori lucrurile cele mai bune care sunt special pentru tine sunt cele care… inca nu au aparut, ca atare tot ce poti face e sa-ti indrepti atentia spre orizont si sa vezi ce te asteapta acolo! Ceva de exceptie, exact pe gustul si sufletul tau, va avea loc foarte curand, dar inca nu-l poti vedea foarte clar. Cere sa ti se arate, crede cu tarie in componenta miraculoasa a acelui eveniment si stai cuminte in asteptarea lui. Chiar daca stii ca vine, chiar daca deja presimti ca numai lucruri bune se vor intampla, tot vei fi surprins cand va deveni realitate, dar acum nu poti face decat sa-ti imaginezi cat de bine si frumos va fi momentul! Asteapta-l cu incredere, si cere-l sa vina mai repede!

BALANȚĂ Nu te poti desfasura in voie in mediul ostil in care te afli astazi. Ai in jur numai critici care-ti pandesc toate miscarile, sefi severi care abia asteapta sa te prinda cu vreo greseala si, in asemenea conditii, nu poti da randament. Nu poti lucra eficient cand cineva iti supravegheaza cu ochi rai fiecare miscare si sare la gatul tau la cea mai banala abatere, dar nu ai cum sa schimbi lucrurile. Accepta situatia, lucrand printre colegi necooperanti, printre oameni care nu au incredere in tine sau poate nici nu te cunosc foarte bine, ci stau cu ochii pe greselile tale cu o usoara satisfactie.

SCORPION Uneori, un final de drum e cel mai bun lucru care se poate intampla. Daca tu nu ai curajul sa spui stop pentru a incheia odata si-odata o actiune care nu-si mai are rostul si daca ceva dincolo de tine opreste evolutia lucrurilor, atunci e o eliberare binevenita! Profita de faptul ca un lucru nu mai inainteaza deloc, e semn ca mai bine lasi totul balta si nu duci mai departe ceva ce, clar, nu mai are viitor. Abandoneaza acel plan, elibereaza locul de tot ce a avut legatura cu el si apoi incepe ceva complet nou, fara a resuscita ceva deja mort.

SĂGETĂTOR Ajungi la capatul unui proiect care isi arata deja urmarile palpabile. Poate efectele sunt si de natura financiara, dincolo de satisfactia muncii implinite, deci cu atat mai mare e bucuria. A fost un efort colectiv, nu ai fi ajuns aici fara contributia unui grup mai larg de persoane, iar acum a venit momentul sa va apreciati unii altora rolul jucat, sa va aratati reciproc recunostinta si sa impartiti echitabil roadele. E o zi cu iz festiv, pentru ca ai ceva minunat de sarbatorit alaturi de alte persoane care au fost alaturi de tine in ultima perioada. Impreuna ati depus eforturi, iar acum, tot impreuna, celebrati cu bucurie victoria!

CAPRICORN Dacă vezi că apar numai piedici în planurile începute cândva, n-ar fi rău să asculţi părerile celor din jur care te încurajează să schimbi direcţia. Poate tu încă mai speri că mai ajungi undeva, poate încăpăţânarea şi ambiţia nu te lasă să renunţi încă, deşi vezi cu ochii tăi că nu mai ajungi nicăieri, dar dacă înţelegi totuşi că tot efortul tău e în zadar şi roadele nu vor să apară, ar fi bine să încerci altceva. Nu poţi admite faptul că renunţarea ar fi soluţia, dar nu e deloc o renunţare, ci doar o schimbare de macaz, pornind pe o cale paralelă, folosindu-te de rezultatele parţiale de până acum. E doar altă viziune!

VĂRSĂTOR Nimic nu se construieste peste noapte. Ca atare nici relatia pe care tocmai o incepi acum nu poate ajunge la punctul sau maxim cat ai clipi. Ai rabdare, investeste tot ce ai mai bun in ea, fa in asa fel incat sa va cunoasteti mai bine. Fiecare zi care trece mai pune o caramida la relatia voastra, deci trebuie sa fii constient ca nici nu poti spune foarte clar, deocamdata, incotro mergeti. Important e ca relatia evolueaza frumos in fata ta, dar e cale lunga pana isi va arata adevarata valoare. Orice prietenie, orice iubire, orice colaborare, orice relatie e o scoala: invatati amandoi, predati amandoi la aceasta scoala.