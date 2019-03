Horoscopul pentru 23 martie 2019

BERBEC



O zi ceva mai liberă de sarcini e ideală pentru a te detaşa de tot stresul acumulat şi a vedea cu mai multă claritate nivelul la care ai ajuns. Tocmai pentru că nu te împinge nimeni de la spate, nici termene limită, nici telefoane care zbârnâie întruna, descoperi căi pe care, înainte, prins în miezul acţiunii, nu le-ai observat. Ţine-le minte ca să le poţi pune în aplicare cu proxima ocazie. Pune mâna pe o carte, învaţă lucruri noi, caută prin sursele tale de informaţii bine documentate, pentru că ceea ce afli acum duce mult mai repede la rezultatele pe care le doreai.

TAUR

Ai mai multe posibilitati la dispozitie, ca atare incearca sa te folosesti de ele inainte de a te opri asupra uneia singure. Nu ai oricand asemenea paleta larga de optiuni, ca acum, deci merita sa te folosesti de toate simultan, pentru ca se vor cerne mai apoi de la sine pana ce va ramane doar cea mai potrivita. Te ocupi de mai multe planuri concomitent si toate merg foarte bine, ceea ce te stimuleaza sa iti distribui energia pe mai multe fronturi, deoarece tu chiar dai randament azi pe mai multe planuri deodata. Numai tu stii cum reusesti sa te imparti in mod echitabil intre toate acestea fara sa dai rasol in nicio directie!

GEMENI

Nu te aştepta ca relaţia dintre sexe opuse să se desfăşoare paşnic şi armonios, pentru că oricum ai privi lucrurile, bărbatul şi femeia nu pot fi la fel. Dacă celălalt ridică tonul, încearcă să aplanezi tu conflictul înainte de a deveni prea agresiv. Unul trebuie să cedeze, deci fii tu balanţa care menţine echilibrul între energiile descătuşate. Tu poţi fi cheia armoniei depline între partea masculină şi cea feminină aflată azi în conflict, deci acceptă faptul că celălalt e nervos. În fond contrastele de atrag, deci nu-ţi displace această luptă între un el şi o ea, indiferent în ce tabără eşti.

RAC

Nu mai privi înapoi, ce a fost a fost şi trebuie să închizi un capitol odată pentru totdeauna. Nu are rost să te raportezi mereu la evenimente din trecut, la felul cum ai rezolvat cândva o problemă sau la cel care ai fost odinioară. Eşti într-o continuă schimbare, evoluezi de la o zi al alta şi nu mai poţi fi cel de ieri. Priveşte spre viitor cu mai multă încredere, profită de căile noi care ţi se aştern în faţă pentru că ele te duc spre un alt om, cel care vei deveni începând din clipa următoare. A trăi în trecut nu e în avantajul tău şi nici nu ţi se potriveşte, deci închide uşa în urma ta!

LEU

Ai avea nevoie de o zi de pauza, pentru ca esti obosit si, in asemenea stare de epuizare mentala, nu mai dai randament. Cand vor incepe sa apara lapsusurile, erorile de calcul, dezacordurile in vorbire sunt semn ca trebuie sa te retragi macar pentru cateva ore ca sa te odihnesti. Incearca sa nu te implici azi in niciun fel de activitate intelectuala dificila, deoarece nu vei lasa cea mai buna impresie. Nici dialogul, nici exprimarea, nici lucrul in echipa nu sunt la cote maxime, deci sa nu te mire ca lumea te va critica mai mult si va spune despre tine ca nu te mai inteleg. E o problema trecatoare de comunicare din cauza oboselii acumulate.

FECIOARĂ

Eşti indus în eroare de tot felul de gânduri şi emoţii negative. Una pare la prima vedere, dar cu totul alta e realitatea, deci nu crede ceea ce se vede la suprafaţă. Încearcă să treci dincolo de aparenţe pentru că sigur ai tu un simţ numai al tău, un pic paranormal poate, care îţi transmite ce e bine să faci, care e adevărul acestei situaţii, cum să acţionezi. Ascultă-ţi vocea interioară sau ţine cont de semnele care vin din mai multe direcţii, pentru că acestea nu te mint. Propriile tale frici sunt cele care te trimit pe căi nepotrivite, ele sunt cei mai mari inamici, dar dacă ai reuşi să vezi ceea ce e dincolo de ele, ai descoperi că eşti mai capabil decât ai putea crede.

BALANȚĂ

Ai alunecat spre un pesimism neconstructiv care nu te ajută să treci peste o situaţie mai simplă decât ai putea crede? Ridică un pic capul din pământ şi priveşte dincolo de limitele pe care singur ţi le-ai impus. Există căi mai multe şi mai simple decât ţi se pare ţie acum, dar din cauza emoţiei negative care te stăpâneşte, e normal să nu le vezi încă. Eşti încet-încet condus spre răspunsul la marile tale întrebări, dar ca să le auzi, trebuie să renunţi la atitudinea de orb şi surd în faţa soluţiilor care apar de pretutindeni. Deblochează-te singur, pentru că eşti aproape de soluţia mult căutată, dar nu ţi se oferă cu forţa dacă tu îl iei pe nu se poate în braţe. Ba se poate, şi încă foarte uşor!

SCORPION

Nu toate iti ies perfect din prima, semn ca nu ai acumulat suficienta experienta in problema cu care te confrunti. Nu-i nimic, omul cat traieste invata, ca atare pune-ti ideile variate in aplicare, experimenteaza, pentru ca numai asa iti vei da seama care e solutia cea mai buna. Nu-ti cere nimeni sa aplici o singura solutie si aceea sa fie si perfecta, deci accepta faptul ca nu stii clar ce trebuie facut si poti incerca diverse variante. Dintre ele, sigur o vei gasi pe cea mai potrivita, ca atare nu renunta daca vezi ca una, doua, trei nu dau roade. Una tot va da odata si-odata!

SĂGETĂTOR

Azi simti pe pielea ta ce inseamna sa pui punct unei situatii in care ai investit timp si multa energie. E vremea unui adio definitiv si e normal sa resimti golul care ramane in urma ca pe un motiv de suferinta. Totusi, nu considera ca e un sfarsit dramatic de capitol, ci un final poate lasa loc pentru un nou inceput. Daca tocmai ai incheiat un proiect, o relatie, o etapa a vietii tale, de acum te poti concentra cu un chef catre altceva. E ca in cantecul cu podul de piatra: vei face altul pe rau in jos, altul mai trainic si mai frumos! Gandeste-te deci la ceva noi si mai grozav, lasand trecutul in urma.

CAPRICORN

Gluma unui amic nimereşte ca nuca în perete şi te deranjează enorm. Reacţionezi dur la ceea ce spune şi culmea, tot el se supără, pentru că el consideră că a făcut o poantă bună. Spune-i ce anume te-a deranjat, ca să nu rămână cu ideea că tu ai greşit în felul în care i-ai dat replica. Dacă i-ai răspunde cu aceeaşi monedă, ai descoperi că se îmbufnează imediat, semn că într-adevăr a folosit o metodă nepotrivită, fără să se gândească la consecinţe. Unele glume nu sunt binevenite chiar în orice moment.

VĂRSĂTOR

Apare un musafir nepoftit, dar care reuşeşte să anime atmosfera foarte bine în jurul său, semn că era nevoie de un suflu nou în anturajul de care deja te-ai plictisit. E o figură proaspătă care adună din nou grupul în jurul său şi umorul de care se foloseşte este cheia succesului când vine vorba de lucru în echipă. Într-o astfel de atmosferă, lucrezi altfel, pentru că veselia va lega mai bine relaţiile dintre oameni şi nimeni nu se mai simte constrâns să-şi ducă sarcinile la îndeplinire, ci le face din plăcere.