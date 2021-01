Horoscopul pentru 22 ianuarie 2021

Vibratiile pe care ceilalti oameni le ofera pot sa te afecteze intr-o masura neobisnuita in aceasta zi, astfel incat, daca cineva emana energie benefica, fa-i loc. Starea ta interna si imaginea de ansamblu sunt strans legate in acest moment, deci este important sa te afli intr-un mediu pozitiv si de sustinere. Cat despre cei cu negativitate, bine, intotdeauna poti discuta cu ei ceva mai tarziu, poate anul viitor.

FECIOARĂ

In timp ce iti doresti sa actionezi cu idei noi si revolutionare, exista ceva care te impiedica sa iti pui in aplicare aceste idei. S-ar putea sa fie o voce mica in capul tau in care sa-ti spuna sa incetinesti si sa nu accepti in mod automat lucrurile si sa le adopti in viata ta pentru ca sunt lucruri noi. Fa tot posibilul sa iti gasesti un echilibru intre aceste doua puncte de vedere.