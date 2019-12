Horoscopul pentru 13 decembrie 2019

GEMENI

Nu te crampona de scopul pe care ţi l-ai ales, ci, odată propus, lasă-ţi visul să curgă cum vrea el, fără să controlezi neapărat evoluţia acestuia. Gata, ai emis dorinţa în univers, acum relaxează-te şi lasă-te purtat de curentul care te va duce exact acolo unde e mai bine pentru tine. Cu cât încerci să ghidezi tu torentul acesta de idei şi de evenimente, cu atât ocoleşti mai mult ţinta finală, pentru că este un râu care curge aşa cum vrea el spre destinaţie, deci lasă deoparte dorinţa ta fantastică de a da ordine, de a organiza şi de a programa totul în detaliu. Vine şi succesul, dar nu când vrei tu, şi nici cum vrei tu!

RAC

Lumea apreciază deciziile tale, pentru că are încredere în judecata ta imparţială şi justă. Unii chiar depind de verdictele pe care urmează să le dai şi încerci să fii cât se poate de detaşat şi să nu pleci urechea la nicio încercare de manipulare şi intimidare. Cu cât rămâi mai surd la tentativele unora de influenţare, cu atât mai corectă va fi decizia ta finală, şi lumea va aprecia felul just în care ai aranjat lucrurile. Adevărul întotdeauna învinge, iar tu vei oferi azi o părere avizată ce va face lumină într-o situaţie din care are mai multă lume de suferit.

LEU

Mai vin şi momente în care trebuie să stai departe de oamenii pe care îi iubeşti sau de lucrurile care îţi fac plăcere. Sunt sacrificii trecătoare, dar care au un rol extraordinar. Stând departe de ceea ce iubeşti tu cel mai mult, lipsit o vreme de sursa ta principală de fericire şi de energie pozitivă, vei şti să apreciezi şi mai mult acea resursă în clipa când o vei regăsi. Stai o vreme departe de ceea ce îţi încărca inima de iubire, dar când te vei întoarce sau se va întoarce la tine, vei iubi cu şi mai multă pasiune, vei aprecia cu şi mai multă încântare, semn că uneori o astfel de distanţare e benefică!