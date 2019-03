Horoscopul pentru 12 martie 2019

BERBEC



Adu-ti aminte ce frumos si ce bine ai depasit in trecut unele hopuri similare, si repeta reteta de succes din acele vremuri. Nu e prima oara cand treci prin astfel de momente si ai rezolvat totul cu brio, ai depasit impasul, ai invatat lectia cea mai adecvata, deci de ce te temi? Ai experienta necesara pentru a trece si de aceasta data pentru un moment fragil, deci linisteste-te. Nu exagera cu ingrijorarea si cu lamentarile, si asteapta cu optimism si rabdare sa se calmeze spiritele. Vei vedea ce bine se rezolva toate, daca privesti spre trecut intr-o nota pozitiva, spunand: daca atunci am putut, pot si acum!

TAUR

Muncesti cu sarg, pentru ca ai nevoie de bani si esti convins ca la finalul eforturilor de acum te asteapta si rezultatele palpabile pe care le astepti. Ba chiar esti capabil sa lucrezi si peste program, peste puterile tale practic, pentru ca fiecare ora care trece te apropie si mai mult de roadele pe care le visezi. Merita sa tragi tare acum, pentru ca nu mai e mult pana la scopul propus, dar nici nu aluneca spre exces de zel sau extenuare, care te pot face sa gresesti. Organizeaza-te mai bine, fara a-ti consuma toate resursele de energie.

GEMENI

Stai si gandeste-te foarte lucid la situatia in care te afli, fara sa o vezi doar intr-o lumina roz. Da, sa fii optimist e bine, dar nici exagerat de optimist totusi… Daca intuitia iti spune ca exista pe undeva si un risc, si o minciuna, si un motiv de ingrijorare, ocupa-te acum de ele, ca nu cumva sa treci la etapa urmatoare construind pe un teren instabil generat de vis sau iluzie. Fii deschis la alternative, nu te crampona de o singura cale, spunand ca e singura pe care o accepti, ci arata-te dispus sa incerci si alte solutii, poate mult mai bune decat cele la care te gandeai.

RAC

Nu pune la suflet conflictele banale care se mai incing azi, pentru ca nu merita atentie. Ai putea trata orice atac mai mult in gluma, deci ignora tonul ridicat al unora. Ii vei dezarma mult mai repede cu un zambet pe chip si cu o poanta pe buze, pentru ca nu vor sti daca e ironie, daca vorbesti serios, daca e cinism. Aceasta atitudine de aparenta indiferenta, de incredere super-optimista ca nimic nu te poate afecta, e perfecta pentru a depasi orice situatie tensionata. Daca ai lua-o in serios, ai incepe sa vezi peste tot doar probleme, dusmani si obstacole, or asa razi si treci mai departe ca si cum nici n-ar fi.

LEU

Poate te bate gandul sa incepi o afacere, sa iti schimbi serviciul, sa te apuci de studiat un nou domeniu, deci ce mai astepti? Momentul este perfect pentru a lua startul cu entuziasm, cu incredere, cu determinare. Ia decizia cu optimism si apoi tine-te de drumul ales cu insistenta, convins ca la final te asteapta exact ceea ce visezi. Chiar daca pornesti pe acest drum fara sa detii, din start, toate resursele necesare unui succes deplin, nu te ingrijora. Multe vor aparea pe parcurs, deci cel mai important e sa-i dai startul: restul vine de la sine in forma si in momentul potrivit.

FECIOARĂ

Buna organizare a lucrurilor iti convine de minune, pentru ca reusesti sa te incadrezi perfect in termenii pe care ii ai la dispozitie. Ba chiar te simti bine si jubilezi cand vezi ca altii se impiedica, nu reusesc sa faca nimic impinsi de la spate, dar tu parca ai fi prieten cu timpul care trece. Duci la indeplinire o sarcina, poate chiar inainte de termen, si astfel iti mai raman cateva minute sa revizuiesti etapele parcurse sau sa te ocupi si de ceva pentru sufletul propriu.

BALANȚĂ

Chiar daca nu esti intotdeauna tratat asa cum se cuvine, ridica-te pentru drepturile tale. Nu te lasa invins de altii cu mai mult tupeu sau cu mai multa putere. Nimic nu le da lor dreptul de a te persecuta, de a te domina, de a te da deoparte, de a-ti lua ceea ce iti apartine, ca atare, daca vezi ca ai fost tratat eronat sau injust, ia atitudine imediat pentru a recupera ce este al tau. Lupta pentru dreptate, pentru adevar, pentru lege, nu lasa pe altii sa te priveze de aceste valori care ti se cuvin, deci, oricat de greu ar fi drumul catre victorie, merita sa pornesti razboiul! Nu renunta, insista, poti obtine ceea ce pe merit e pus deoparte pentru tine!

SCORPION

Nu poti sa nu arunci o privire in stanga si-n dreapta si sa observi aspectul fizic al celor din jur, si, prin comparatie cu ei, iti dai seama ca ai unele mici lipsuri. Daca vezi in jur corpuri masculine sculptate sau corpuri feminine superbe, de ce nu le-ai urma exemplul sa faci si tu ceva in directia aceasta? O cura de slabire, daca e nevoie, un program serios de sport de remodelare corporala ar merge de minune pentru ca macar un vis din acest vis sa se implineasca, dar pentru asta trebuie sa iti iei inima in dinti si sa faci primul pas. Cel mai greu e sa te decizi, restul vine de la sine!

SĂGETĂTOR

Ai o relatie speciala cu animalele, de aceea ar fi bine sa te dedici cresterii lor, astazi, chiar daca esti preocupat de soarta unui caine abandonat pe strada sau animalele tale de acasa au nevoie de mai multa grija, tot ce faci azi pentru ele e de succes. In primul rand iti incarca tie inima de bucurie, pentru ca primesti din partea lor o iubire atat de pura si de sincera, cum nici un om nu-ti poate oferi. Daca te joci un pic cu ele, ai uitat de toate, ba ai sa vezi ca daca stai mai mult in preajma lor, nimic din problemele tale de peste zi nu mai conteaza, de parca ti-au absorbit toate grijile!

CAPRICORN

Ceea ce construiesti acum necesita atentie clipa de clipa, nu poti lua pauza deocamdata, ca atare continua sa ridici ce ai inceput sub o concentrare maxima, vei vedea ca toata aceasta focalizare spre detaliu are un rost, pentru ca, la final, privind inapoi, vei fi si tu uimit cat de minutios ai realizat totul. Nu te lasa distras de la planul tau de alte lucruri, ci mergi pe calea ta, catre roadele unui proiect de care vei fi foarte mandru. E inca mult de asteptat pana la atingerea apogeului visat, dar esti pe drumul cel bun, fiecare succes de pe parcurs te indeamna si te motiveaza sa mergi si mai departe. Tu esti ca un zidar care ridica o casa trainica punand caramida peste caramida, deci rabdare!

VĂRSĂTOR

Daca nu ai prea multi companioni in drumul tau catre scopul cel mai mare, nu te teme si nici nu bate in retragere. E semn ca poti ajunge acolo unde ti-ai propus si de unul singur si cu atat mai mare va fi satisfactia ta finala daca ai reusit singur! Mergi mai departe, chiar daca te simti izolat, dat la o parte, ocolit de altii. Asta pentru ca esti diferit de ei si nimeni nu-ti intelege deocamdata alegerile. Intotdeauna exista un pionier in toate, un deschizator de drumuri, drumuri pe care vor merge si altii candva, dar acum, la inceput, cand se asteapta mai intai dovezi ca sensul duce undeva. De obicei primul explorator merge singur, deci ai rabdare: vor prinde incredere si vor veni dupa tine, dar acum, la prima intrare in hatisul padurii, inaintarea e dificila.