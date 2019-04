Greșeala pe care o fac oamenii atunci cînd cumpără ananas Diverse 15 aprilie 2019, 04:00

Este foarte important să ştiţi că şi coaja ananasului este foarte benefică pentru organism şi poate reprezenta o armă foarte puternică împotriva retenţiei de apă, balonării şi celulitei.

Aceasta conţine mult potasiu şi te ajută să ai circulaţia mult mai bună.

Astfel, principala greșeală pe care o fac oamenii atunci cînd cumpără ananas este că aruncă coaja.



Iată beneficiile generale ale ananasului:

Întăreşte sistemul imunitar

Conţine o enzimă specifică, numită bromelaina, supranumită şi “enzima care mănîncă grasime”. Dacă aveţi tensiune arterială ridicată, reţineţi că substanţele conţinute în ananas au proprietatea de a normaliza tensiunea şi reduc coagularea sîngelui, prevenind formarea cheagurilor de sînge. Oferă un plus de energie datorită conţinutului de mangan.

Protejează ficatul



Puterea antioxidantă a ananasului întîrzie îmbătrînirea. Contribuie la eliminarea toxinelor prin urină, împiedicînd apariţia bolilor de rinichi.



Previne diabetul: consumat frecvent, reduce nivelul zahărului în sînge. Favorizează diureza. Protejează împotriva radicalilor liberi, ţinînd la distanţă bolile cardiovasculare. Fiecare porţie în plus de fructe şi legume adaugată în regimul alimentar zilnic îţi reduce riscul de apariţie a bolilor de inimă şi a cancerului.



Asigură o digestie perfectă datorită conţinutului ridicat de fibre. Cuprul conţinut de fruct are un rol-cheie în menţinerea sănătăţii oaselor. Cercetările au arătat că persoanele care au o dietă bogată în cupru se confruntă mai puţin cu pierderea densităţii osoase, avînd şi un risc mai scăzut de osteoporoză.