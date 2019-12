Grăsimi bune şi rele - în ce alimente le găsim?

Multe dintre alimentele pe care le consumăm conțin grăsimi care fac bine organismului. Există însă și grăsimi care ne pot face rău. Întrucît acestea din urmă sînt asociate cu diverse boli, medicii ne recomandă să le consumăm cu moderație.

Grăsimile se împart în: mononesaturate, polinesaturate, saturate şi trans. În funcție de beneficiile sau de efectele negative pe care le au asupra organismului, acestea pot fi bune sau rele, conform clickpentrufemei.ro.Grăsimi buneGrăsimile mononesaturate și polinesaturate au efecte pozitive asupra organismului, jucînd un rol important în ținerea sub control a greutății, ajută la scăderea colesterolui „rău“ (LDL) și îți dau o stare de bine.Grăsimile mononesaturate se găsesc în:- ulei de măsline- ulei de rapiță- ulei de floarea-soarelui- ulei de susan- avocado- măsline- migdale, alune, arahide, caju- unt de arahideGrăsimi polinesaturate sînt în:- uleiul de soia- uleiul de porumb- uleiul de șofrănel- nuci- semințe de dovleac și de in- pește (somon, ton, macrou, hering, păstrăv, sardine)- lapte de soia- tofuGrăsimi releGrăsimile saturate și cele trans (hidrogenate) sînt cunoscute și sub denumirea de grăsimi rele, pentru că favorizează apariția multor boli și cresc colesterolul „rău“ (LDL).Grăsimile saturate pot fi întîlnite în:- carne de vită, miel, porc- unt- cașcaval- înghețată- ulei de nucă de cocos- ulei de palmier- unturăÎn aceste produse se găsesc și substanțe nutritive bune pentru organism. De aceea, nutriționiștii spun că un consum moderat de alimente bogate în grăsimi saturate este puțin dăunător pentru organism.Grăsimile trans se află în:- alimente prăjite (cartofi prăjiți, șnițele, gogoși)- produse de patiserie (prăjituri, bomboane, plăcinte, biscuiți, prafuri pentru prepararea cremelor, budinci, clătite, anumite înghețate)- margarină tartinabilă- popcorn preparat la microunde- pizza congelată- batoane de ciocolată- carne de vită, miel, porc- unt- cașcaval- înghețată- ulei de nucă de cocos- ulei de palmier- unturăÎn aceste produse se găsesc și substanțe nutritive bune pentru organism. De aceea, nutriționiștii spun că un consum moderat de alimente bogate în grăsimi saturate este puțin dăunător pentru organism.Grăsimile trans se găsesc în:- alimente prăjite (cartofi prăjiți, șnițele, gogoși)- produse de patiserie (prăjituri, bomboane, plăcinte, biscuiți, prafuri pentru prepararea cremelor, budinci, clătite, anumite înghețate)- margarină tartinabilă- popcorn preparat la microunde- pizza congelată- batoane de ciocolată