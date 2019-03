Fructul care te ține departe de diabet Diverse 8 martie 2019, 23:59



Zmeura este unul din fructele minune, care acționează asupra organismului și vindecă diferite afecțiuni, chiar și boli. Proprietățile pe care le are acest fruct îl recomandă pentru arsuri gastrice, diabet, ulcer și chiar tratarea bolilor de piele.

Factorul curativ din zmeură sînt frunzele și fructele. Ele sînt recomandate în tratarea unei game largi de afecțiuni precum: arsuri gastrice, ulcer gastro-duodenal; diabet; ciclu menstrual neregulat; afecțiuni pulmonare; sensibilitate la răceli; obezitate; cistită, tulburări de tranzit intestinal; afecțiuni ocularee; astenie; boli de piele.

Uleiul din semințe de zmeură este un factor natural în ceea ce privește protecția solară. Acest ulei mai conține și cantități mari de compuși care luptă împotriva cancerului. Zmeura mai are și antioxidanți puternici, cum ar fi vitamina C, quercetina și acidul galic. Ea poate fi folosită pentru arderea grăsimilor și consolidarea sistemului imunitar.

Zmeura poate fi folosită și consumată sub formă de sirop și ceai. Siropul este recomandat pentru afecțiuni pulmonare, răceli, răgușeală. Se consumă câte 4 lingurițe pe zi, fiind util persoanelor care își folosesc corzile vocale foarte mult. Ceaiul din frunze de zmeură este recomandat a fi utilizat atunci cînd aveți ciclu menstrual neregulat, tulburări grave de ciclu menstrual, care nu au răspuns la nici o altă formă de tratament. Atunci cînd suferiți de arsuri gastrice, în fiecare primăvară și toamnă se va bea regulat ceaiul de zemură, minimum 2 căni pe zi, frunzele sale avînd efecte cicatrizante foarte bune.

Cura cu zmeură este recomandată persoanelor care au ulcer și arsuri gastrice. Cura se va face pentru 12 zile cu fructe în stare naturală. Fructele stabilizează glicemia, stimulează pancreasul, stimulează diureza și normalizează valorile colesterolului. Tratamentul este eficient dacă renunțați la consumul de carne. La persoanele care suferă de obezitate, cura cu zmeură are efecte incredibile asupra scăderii în greutate. În cantități mai mari (peste 200 g la o repriză), zmeura taie pofta de mîncare, reducînd și secrețiile gastrice.

Femeile însărcinate nu pot consuma mai mult de 100 grame de zmeură pe zi, la fel ca și cele care suferă de sindromul colonului iritabil.