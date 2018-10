Fructele şi legumele care au ZERO calorii

Fructe şi legume cu zero calorii. Iată lista completă a alimentelor care au ZERO calorii! Le poţi mînca liniştită fără să te îngraşi!

Fructe şi legume cu zero calorii. Alimentele cu zero calorii sînt acelea care, pentru a fi digerate, asimilate si metabolizate se consuma mai multa energie (mai multe calorii) decat cele care sînt aduse prin ingestia acestor alimente. In consecinta, aportul caloric pe care aceste alimente il aduc este aproape de nivelul zero şi, în unele cazuri, chiar negativ.

Pentru a beneficia de aceasta proprietate pe care o au aceste fructe si legume cu zero calorii conteaza cum sînt consumate. Sosurile, grasimile adaugate, prepararea prin prajire sau alte moduri de gatire fac din ele surse de calorii.

Fructe si legume cu zero calorii. Lista completa

Lista completa cu fructe si legume cu zero calorii cuprinde:merele, caisele, sparanghelul, sfecla rosie, broccoli, conopida, morcovii, telina, afinele, cresonul, castravetii, usturoiul, grapefruitul, fasolea verde, napi, prazul, lamaia, salata verde, ceapa, portocalele (intregi, si nu mai mult de doua fructe mari pe zi), ardeiul gras si ardeiul iute, ananasul, prunele, zmeura, spanacul, capsunile, ridichile (si cele albe si cele rosii), rosiile, pepenele verde (dar nu mai mult de doua felii).

Toate aceste fructe si legume cu zero calorii pot fi incluse la micul dejun, pranz si cina.



Fuctele si legumele cu zero calorii isi pastreaza beneficiul unui aport caloric nesemnificativ daca sînt consumate in cantitati rezonabile (mai ales merele, pepenele rosu, sfecla rosie, portocalele, ananasul si prunele). Toate legumele verzi pot fi consumate fara limita, sub forma de salate simple, cu dressinguri facute din foarte putin ulei, suc de lamaie, putina sare si condimente.