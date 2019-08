Foloasele cerealelor integrale

Considerate alimente complete, cerealele integrale sînt acele boabe cărora nu li s-a îndepărtat învelișul exterior. E bine să le incluzi în meniul zilnic, pentru că sînt surse importante de fibre și substanțe nutritive, ajutînddigestia să funcționeze eficient.

Pe rafturile magazinelor întîlnim cereale rafinate și integrale. În vreme ce primele sînt sărăcite de substanțele benefice și, în plus, au zahăr adăugat, cele integrale au o mulțime de beneficii. Învelișul exterior al bobului cerealelor integrale, mai precis tărîța, este compus din fibre, acizi graşi Omega-3, vitamine și minerale.Endospermul, partea principală, este bogat în amidon, iar germenul, a treia și cea mai mică parte a cerealelor conține acid folic, vitaminele B1 și E, fosfor și magneziu. Cerealele rafinate, care au rămas fără înveliș exterior și germen, au, într-adevăr, o textură mai uşoară şi apetisantă și un termen de valabilitate mai mare, însă nu mai conțin substanțe nutritive și fibre.Orzul, bogat în antioxidanţiDintre toate cerealele integrale, orzul conține cel mai puțin amidon. Substanţele nutritive din compoziţia lui susțin nervii şi mușchi şi previn cancerul.Clorofila din conţinutul orzului combate efectele cancerigen al tutunului, grăbeşte vindecarea rănilor, stimulează refacerea țesuturilor și inhibă dezvoltarea bacteriilor. Poţi înlocui făina de grîu cu cea de orz integral, în special cînd ai probleme serioase cu constipaţia. Orzul este ideal pentru micul dejun.Orez brun previne diabetul zaharatStudiile arată că orezul brun scade riscul de apariţie a diabetului zaharat, comparativ cu cel alb. Dacă incluzi în meniul tău cel puțin 2 porții de orez brun pe săptămînă, riscul de a dezvolta diabet zaharat scade considerabil, desigur, dacă ai o dietă echilibrată. Orezul brun este o sursă valoroasă de minerale precum seleniul și manganul.Secara fortifică organismulSecara are în compoziție substanțe care întăresc sistemul imunitar: săruri minerale (fier, calciu, fosfor, magneziu, potasiu), proteine, aminoacizi esențiali, vitamina A, cele din complexul B, C, E, K și fibre.Toate aceste component au acțiune depurativă, antiinflamatoare, remineralizantă, emolientă și laxativă. Secara este un aliat și în afecțiunile cardiovasculare, în caz de hipertensiune arterială, ateroscleroză, fiind benefică și în combaterea afecțiunilor renale.Ovăzul protejează digestiaBogat în fibre solubile, ovăzul ajută sistemul digestiv să funcționeze normal. De asemenea, conține proteine, grăsimi bune și minerale, inclusiv calciu, magneziu, fier și vitamine din grupul B.Are indice glicemic scăzut, reglînd nivelul de zahăr din sînge, prevind apariția diabetului. De asemenea, în compoziția acestuia se găsește un antioxidant care luptă împotriva radicalilor liberi și reduce riscul de apariție a bolilor cardiovasculare.Atenție! Nu orice fel de pîine, paste sau fulgi de culoare mai închisă conțin cereale integrale. Adesea, culoarea este rezultatul adaosului de coloranți în preparatul respectiv. Pentru a fi sigur că alegi produse din cereale integrale, citeşte eticheta!Hrișca ajută la slăbitDacă ai carențe de minerale, este bine să incluzi această cereală în dieta zilnică, deoarece este o sursă importantă de magneziu, fier și cupru. În plus, conține acizi grași Omega-3, complexul de vitamine B și alte substanțe nutritive valoroase care pot detoxifica organismul, protejînd ficatul. Reduce colesterolul „rău“ și este de ajutor în cura de slăbire.