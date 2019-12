Explicație: De ce toate avioanele au găuri în geamuri Diverse 25 decembrie 2019, 23:59

Dacă ai avut la loc la fereastră în timpului vreunui zbor cu avionul, probabil ai observat un mic orificiu în partea de jos a geamului.

Toate avioanele au această gaură în ferestre, însă puţini pasageri ştiu că acest mic “detaliu” îi menţine în siguranţă în timpul zborului. Orificiul poartă numele de supapă, se află în stratul de mijloc al ferestrelor şi are rolul de a echilibra diferenţele de presiune înregistrate în timpul zborului

Conform lui Mark Vanhoenacker, pilot al British Airways, „ferestrele avioanelor sînt compuse din trei geamuri, ale căror roluri depinde de poziția pe care o au. Principalul scop al panoului aflat cel mai aproape de pasager este acela de a proteja următorul strat de zgîrieturi și murdărie. Panoul din mijloc este de fapt cel care are această gaură, care este denumită supapă de aerisire. Iar întregul sistem este completat de ultimul panou, cel exterior, care este de fapt și cel mai important, pentru că el echilibrează diferența de presiune înregistrată în timpul zborului”.

Aceste găuri mici din geamurile avioanelor îți pot salva viața prin cel puțin trei moduri. În primul rînd, acestea reduc presiunea care ar fi exercitată pe stratul din mijloc, astfel încît toată presiunea din cabină este exercitată asupra stratului exterior.

Mai exact, în cazul unui accident aviatic, panoul din exterior se sparge, ar rămîne cel din mijloc care să ne protejeze de lipsa de presiune a aerului din atmosferă. Iar cu toate că acest geam ar conține o gaură de dimensiuni mici, aceasta nu ar reprezenta o problemă pentru sistemul de presurizare a avionului, care ar face față cu brio.

În plus, orificiile mici din geamuri mai au și rolul de a degaja umiditatea formată de aerul dintre geamuri și de a preveni formarea gheții și aburului dintre geamuri.