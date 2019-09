Doza de sănătate: Fructele care întăresc imunitatea toamna

Toate fructele sînt sănătoase şi sînt considerate adevărate surse de antioxidanţi.

Secretul este să fie cosumate, de preferinţă în stare crudă. Iată cîteva dintre cele mai bune fructe de toamnă„Un măr pe zi ţine medicul departe” nu este numai un proverb vechi. Merele conțin vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar. Persoanele care care au carenţe de vitamina C răcesc rapid şi au probleme cu gingiile. Chiar medicii recomandă consumul merelor, pentru că în acest mod se poate preveni apariţia bolilor de inimă, fiind bogate în flavonoizi, care au efect antioxidant.Mai mult, mărul ne ajută să slăbim. Un fruct obişnuit are cel mult 100 de calorii, iar dacă aveţi poftă de dulciuri mai bine consumaţi un măr. Veţi descoperi că această poftă va dispărea deoarece merele conţin zahăr.Mai mult, se spune că merele previn mai multe forme de cancer, ca cel de colon şi de sîn. Ajută la prevenirea accidentelor cerebrale şi a infarctului. Reduc colesterolul rău și cresc nivelul celui bun. Previn apariția cariilor dentare, provocate în special de bacterii deoarece sucul de mar are proprietăți antibacteriene.Merele sînt disponibile tot anul, însă toamna este singurul moment cînd le putem consuma proaspăt culese și ne putem bucura cu adevărat de gustul lor autentic.Aromate şi zemoase, perele au o mulţime de beneficii pentru sănătate. sînt bogate în vitamine și antioxidanți, care întăresc sistemul imunitar și ameliorează febră și durerile în gît specifice răcelilor de sezon. Crude, în compoturi sau prăjituri, perele sînt indicate şi diabeticilor, pentru că au un indice glicemic scăzut.Perele tratează inflamaţiile, artrita şi guta şi nu cauzează reacţii alergice, fiind recomandate şi în alimentaţia copiilor foarte mici. De asemena, aceste fructe pot fi utile în tratarea inflamaţiei mucoaselor, în tulburările cronice, artrită şi gută.Au rolul şi de a atenua constipaţia, datorită pectinei care este diuretică şi poate avea un efec laxativ uşor. Se recomandă sucul de pere pentru reglarea tranzitului intestinal.Reduce febra şi calmează durerile în gît şi are efect sedativ şi cicatrizant. Măştile realizate din pere ajută la vindecarea acneei datorită acţiunii astringente a pulpei de pară. De asemnea, previn cancerul şi osteoporoza.O singură pară iți va asigura 22% din aportul zilnic necesar de fibre, necesare pentru funcționarea normală a tractului digestiv.Strugurii sînt unele dintre cele mai bune şi apreciate fructe. Sezonul lor începe în august şi durează pînă la finele lui octombrie, sau chiar mai mult dacă toamna e lungă. În ciuda ideii că ar îngrăşa, strugurii au marea calitate de a se număra printre fructele cu cel mai mic indice glicemic, valoarea acestuia fiind cuprinsă între 43 şi 53, în funcţie de soi. Şi nici la capitolul aportului caloric nu sînt un pericol, ei avînd circa 70 de calorii la 100 de grame.Strugurii, în special cei negri, conțin fitonutrienti și flavoide, care reduc nivelul colesterolului și îmbunătățesc funcțiile cognitive şi au efect antistres.Totodată strugurii ajută la protejarea sistemului cardiovascular, contribuie la reducerea inflamațiilor din corp, la îmbunătățirea vederii precum și la protejarea articulațiilor.Prunele conțin antioxidanți și sînt o sursă importantă de vitamina A, C și K, potasiu și fibre.Aceste fructe întăresc sistemul imunitar, detoxifică organismul și reglează tensiunea arterială datorită conținutului bogat în potasiu.De asemenea, stimulează memoria, previn bolile de inimă, fiind foarte sărace în grăsimi, sînt benefice pentru oase, combat anemia și ajută la prevenirea diverselor tipuri de cancer. De asemenea, prunele ajută la prevenirea și tratarea constipației.Gutui amărui cu puf galben ca de puiGutuile ne feresc de răceli, previn anemia și stimulează pofta de mîncare. sînt foarte sărace în sodiu și conțin o cantite semnificativă de vitamina C, întărind astfel imunitatea.Mai mult, gutuia este considerat un tratament natural împotriva răcelii, iar infuzia de coji și frunze de gutui, în combinație cu mierea de albine, calmează tusea și ameliorează inflamațiile gatului, destul de frecvente în sezonul rece.