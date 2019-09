Doza de sănătate: Cum să prepari și cum te ajută ceaiul de lămîie

Lămîiul provine din Asia, iar fructele sale sînt folosite în întreaga lume atît în scopuri culinare, cît și în cîteva non-culinare.

Conține o cantitate mare de vitamina C (53 mg/100 g), iar zeama sa este foarte sănătoasă. Se poate folosi la condimentarea sau marinarea mîncării, poate înlocui oțetul, se poate consuma suc formă de limonadă sau ceai, este folosită și în cosmetică, dar și la curățenie.Ceaiul de lămîie stimulează detoxifierea și este recomandat să consumi unul măcar de 3-4 ori pe săptămînă, dimineața, pe stomacul gol.Datorită conținutului mare de vitamina C, ceaiul de lămîie te poate ajuta să ai o sănătate de fier. Mai ales în sezonul rece, îți recomandăm să consumi ceai de lămîie cît mai des, pentru a te feri de răceală și gripă.Ceaiul de lămîie crește rata metabolică și împiedică depunerea de grăsime. Din nou, este recomandat să îl consumi dimineața.Efectele ceaiului de lămîie se observă și pe termen lung. Dacă obișnuiești să consumi o cană pe zi, vei observa că te vei simți mai plină de energie!Acest ceai poate preveni și înlătura infecțiile, făcîndu-l alegerea ideală iarna, cînd șansele să răcești sînt mai mari.Dacă vrei ca pielea ta să fie frumoasă cît mai mult timp, ceaiul de lămîie îți vine în ajutor! Acesta îți curăță pielea de impurități, iar tu vei arăta tînără cît mai mult timp.Lămîia conține și potasiu, care poate regla tensiunea arterială. Astfel, ceaiul de lămîie este recomandat persoanelor cu probleme cardiace.Dacă ai răcit, ceaiul de lămîie te poate ajuta să te vindeci mai repede. Este bun și pentru gît, pentru că ameliorează inflamația și te scapă de tuse.Ultimele analize au arătat că ai un colesterol cam mare? Încearcă să consumi mai des ceai de lămîie, poate face minuni în acest sens!Datorită conținutului de acid citric, zeama de lămîie poate dizolva pietrele la rinichi.Ceaiul de lămîie este recomandat în numeroase diete de slăbit. Împiedică depunerea de grăsime, ajută la arderea caloriilor, detoxifiază organismul și scade pofta de mîncare. Bineînțeles, e nevoie să ai și o alimentație sănătoasă. Cu alte cuvinte, dacă mănînci în fiecare zi pizza sau chipsuri, nu te aștepta ca ceaiul de lămîie să facă minuni!Ceaiul de lămîie poate fi consumat simplu, dar mai poți adăuga și alte ingrediente în prepararea sa. Cele mai populare alegeri sînt ghimbirul, pudra de ardei iute sau bicarbonatul.Pune la fiert 300 ml de apă. Pînă fierbe apa, taie jumătate de lămîie și stoarce-o. Adaugă zeama obținută în apă, așteaptă pînă fierbe, apoi acoperă ibricul și lasă-l deoparte 5-10 minute. Dacă vrei, îndulcește ceaiul cu o linguriță de miere.Pentru ceaiul cu lămîie și ghimbir: adaugă o linguriță de ghimbir răzuit în apă, odată cu zeama de lămîie.Pentru ceaiul de lămîie cu pudră de ardei: adaugă jumătate de linguriță de pudră de ardei în apă, odată cu zeama de lămîie.Pentru ceaiul de lămîie cu bicarbonat: adaugă o linguriță de bicarbonat de sodiu odată cu zeama de lămîie și amestecă bine.De asemenea, poți folosi zeamă de lămîie și în prepararea altor ceaiuri. De exemplu, se potrivește foarte bine cu ceaiul verde, dar și cu unele ceaiuri negre.Cu siguranță! Pentru că îmbunătățește sistemul imunitar, este recomandat ca cei mici să consume des ceai de lămîie, în special în sezonul rece.Pot consuma ceai de lămîie în perioada sarcinii?Nu doar că o poți face, dar chiar este recomandat. Aroma sa are un efect calmant, care te va scăpa de insomnie, dar și de anxietate.