Dieta care îți afectează creierul, pe lîngă aspectul fizic

Multe studii au arătat cum o dietă nesănătoasă este corelată cu obezitatea – implicit aspectul fizic, dar nu au explorat modul în care dieta poate provoca modificări neurologice în creier.

Un nou studiu realizat la Universitatea Yale a relevat că dietele bogate în anumite elemente afectează regiuni din creier care controlează proprietatea organismului de a-și păstra dimensiunile, fapt care duce la obezitate.Cercetătorii de la Universitatea Yale au ajuns la concluzia că dietele bogate în grăsimi contribuie la apariția unor disfuncționalități în regiunea hipotalamusului creierului, cea care reglează homeostazia (capacitatea organismului de a-și păstra dimensiunile) și metabolismul, ambele ducînd la obezitate.Condus de Sabrina Diano, profesorul de fiziologie celulară și moleculară, neuroștiințe și medicină comparativă, studiul, care a fost publicat în jurnalul Cell Metabolism, a evaluat modul în care stimulează în creier inflamație hipotalamică (un răspuns fiziologic la obezitate și malnutriție) consumul unei diete bogate în grăsimi - în mod special a dietei care include cantități mari de grăsimi și de carbohidrați.Cercetătorii au reconfirmat că inflamația apare în hipotalamus la doar trei zile de la consumul unei diete bogate în grăsimi, chiar înainte ca organismul să înceapă să prezinte semne de obezitate.„Am fost intrigați de faptul că acestea sînt schimbări foarte rapide care apar chiar înainte de modificarea greutății corporale și am vrut să înțelegem mecanismul celular care stă la baza lor", a spus Diano, care este, de asemenea, membru al Programului Yale „Integrative Cell Signaling and Neurobiology of Metabolism".Cercetătorii au observat inflamații hipotalamice la animale cu o dietă bogată în grăsimi și au descoperit că în celulele microgliale ale animalelor au apărut modificări ale structurii fizice. Aceste celule acționează ca prima linie de apărare în sistemul nervos central care reglează inflamația.Laboratorul lui Diano a descoperit că activarea microgliei s-a datorat modificărilor în mitocondriile lor, organele care ajută corpul nostru să obțină energie din alimentele pe care le consumăm. Mitocondriile au fost substanțial mai mici la animale cu o dietă bogată în grăsimi. Modificarea dimensiunii mitocondriilor s-a datorat unei proteine, Uncoupling Protein 2 (UCP2), care reglementează utilizarea energiei mitocondriei, afectînd controlul hipotalamusului asupra energiei și a homeostaziei glucozei.Grăsimile te fac să vrei să mănînci mai multe grăsimiActivarea microgliei mediată de UCP2 a afectat neuronii din creier care, la primirea unui semnal inflamator datorat dietei bogate în grăsimi, au stimulat animalele din grupul cu alimente bogate în grăsimi să mănînce mai mult și să devină obeze.Cu toate acestea, cînd acest mecanism a fost blocat prin eliminarea proteinei UCP2 din microglie, animalele expuse la o dietă bogată în grăsimi au mîncat mai puțin și au fost rezistente la creșterea în greutate.Studiul nu doar că ilustrează modul în care dietele bogate în grăsimi ne afectează fizic, dar arată modul în care o dietă nesănătoasă ne poate modifica aportul alimentar din punct de vedere neurologic.„Există mecanisme specifice ale creierului care se activează atunci cînd ne expunem la anumite tipuri de alimente. Acesta este un mecanism care poate fi important din punct de vedere evolutiv. Cu toate acestea, atunci cînd alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați sînt disponibile în mod constant, este dăunător", a epxlicat cercetătorul.Poate duce inclusiv la AlzheimerObiectivul de lungă durată al lui Diano este acela de a înțelege mecanismele fiziologice care reglementează cît de multe alimente consumăm, iar ea continuă să efectueze cercetări asupra modului în care microglia activată poate afecta diverse boli din creier, inclusiv boala Alzheimer, o afecțiune neurologică care este asociată cu modificările în celulele microgliale ale creierului și care s-a dovedit că are o incidență mai mare în rîndul persoanelor obeze.