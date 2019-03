Descoperă ce probleme de sănătate ai în funcție de zona feței afectată de acnee

Nu te gîndi doar la probleme de estetică atunci cînd îți apare un coș pe față. De cele mai multe ori, pielea nu face decît să comunice în numele organelor tale interne.

Mai jos ai o explicație pentru ce înseamnă coșurile sau alte probleme ale pielii, în funcție de partea feței pe care apar.Mananca mai putina mancare procesata sau de tip junk food, redu grasimea din dieta si bea mai multa apa sau legume si fructe cu continut ridicat de apa, cum sunt castravetii.Consuma cat mai putin alcool, grasimi si lactate. Aceasta zona indica si alergiile alimentare, asa ca n-ar strica sa-ti faci un test in acest sens. In afara de asta, fa 30 de minute de exercitii usoare pe zi si dormi suficient, astfel incat ficatul tau sa se poata odihni.Ai grija sa fii suficient de hidratata! Consuma cat mai putine sucuri carbogazoase, cafea si alcool, pentru ca acestea contribuie la deshidratarea organismului.Fumatorii sau cei care au alergii tind sa aiba cosuri in aceste zone. Daca nu ai niciuna dintre aceste probleme, redu consumul de zahar si iesi mai des la aer. De asemenea, incearca sa-ti tii corpul cat mai alcalin, evitand alimentele care il dezechilibreaza si il fac acid (carnea, lactatele, cofeina, alcoolul si zaharul). Adauga cat mai multe alimente alcaline in meniul zilnic, precum legumele verzi sau sucul verde de grau.Orice problema in jurul ochilor (inclusiv cearcanele vinetii) indica deshidratare. Bea mai multa apa!Verifica-ti presiunea sanguina si nivelul de vitamina B. Consuma mai putine mancaruri picante, mai putina carne si iesi mai mult la aer. De asemenea, cauta solutii ca sa-ti scazi colesterolul, cum ar fi inlocuirea grasimilor "rele" cu grasimi "bune", ca Omega 3 si 6, care se gasesc in nuci, avocado, peste si seminte de in. In plus, avand in vedere ca in aceasta zona porii sunt mai dilatati, verifica sa nu folosesti produse cosmetice care iti irita pielea sau care au expirat.Aceasta e zona reprezentativa pentru stres si schimbari hormonale. Si, desi uneori nu le poti evita, le poti diminua efectul dormind suficient, consumand suficienta apa, mancand legume verzi si pastrandu-ti tenul curat. Un alt lucru interesant: cosurile in aceasta zona iti indica momentul in care ovulezi si care ovar (stangul sau dreptul) e responsabil de proces.Consuma mai multe fibre, redu consumul de toxine si bea ceaiuri din plante pentru a-ti imbunatati digestia.Cosurile in aceasta zona iti pot indica faptul ca organismul tau lupta impotriva bacteriilor pentru a evita o boala. Odihneste-te mai bine (daca iti poti lua cateva zile libere, e grozav), urmeaza un curs de yoga, respira adanc de mai multe ori pe zi, bea suficienta apa si nu-ti mai face atatea griji!Este bine sa tii cont de informatiile de mai sus, dar noi iti recomandam ca atunci cand ai probleme cu tenul sa consulti un dermatolog pentru un diagnostic si un tratament corect.