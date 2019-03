De cîți copaci e nevoie pentru a asigura necesarul de oxigen pentru un om

Un om adult inspiră aproximativ 7-8 litri de aer într-un minut. Este vorba de aproximativ 11.000 de litri de aer pe zi.

Dar oare, odată cu despăduririle și populația globală în creștere, există posibilitatea să nu existe suficient oxigen pentru noi toți, în cele din urmă? Aerul inhalat conține aproximativ 20% oxigen, iar aerul expirat conține aproximativ 15% oxigen, astfel încît aproximativ 5 procente din volumul de aer se consumă în fiecare respirație și este transformat în bioxid de carbon. Prin urmare un om consumă 550 de litri de oxigen pur pe zi sau circa 19 metri cubi.

Să comparăm consumul de oxigen cu cantitatea produsă de un copac destul de mare, de 50 cm diametru, și o înălțime aproximativă de 30-40 de metri. Acest copac produce aproximativ 92 de litri de oxigen pur pe zi, oferindu-i unui om 14% din necesarul zilnic. Asta înseamnă că un om ar putea supraviețui într-un spațiu închis, dacă ar fi înconjurat de 7 copaci foarte mari. Populația lumii are nevoie în prezent de 49 de miliarde de copaci pentru a putea respira. Deci există suficienți copaci pentru acest proces? NASA a făcut o aproximare a numărului de arbori de pe Pământ pe baza imaginilor prin satelit, iar presupunerea lor este că lumea deține în prezent aproximativ 400 de miliarde de copaci, mult mai mult decît este necesar.

Totuși, rețineți că oamenii nu sînt singurii consumatori de pe Terra. De fapt, se presupune că conținutul de oxigen din atmosfera noastră scade la 4 ppm pe an, ceea ce echivalează cu o pierdere de 0,002% oxigen pe an. Din fericire, cantitatea de oxigen stocată deja în atmosferă este foarte mare, iar rezervele noastre de oxigen sunt atît de mari, încît, dacă fotosinteza s-ar opri brusc, tot am mai putea supraviețui aproximativ 2000 de mii de ani.