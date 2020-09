De cît calciu ai nevoie în funcție de vîrstă

Atentie, lipsa de calciu poate fi rezolvata. Specialistul iti spune care este aportul de calciu de care ai nevoie, in functie de varsta.

Lipsa de calciu este o situatie medicala despre care auzim foarte des in jurul nostru. Fie ca analizele medicale spun asta, fie ca starea noastra generala anunta carenta, tot mai multi dintre noi ne confruntam cu ea.

„Toata lumea stie ca avem nevoie de calciu pentru a ne spori rezistenta oaselor. Nu toti stim, insa, ca si circulatia sanguina este imbunatatita daca exista un aport suficient de calciu in organism. In plus, calciul ne ajuta si inima sa functioneze bine”, explica dr. Tarek Nazer, specialist Ortopedie si Traumatologie, pentru Doctorul Zilei.

De unde putem sa ne luam necesarul de calciu zilnic? De ce cantitate de calciu avem nevoie, in functie de varsta? Raspunsul la aceste intrebari le primim, astazi, de la medicul Tarek Nazer.

„Perioada in care organismul uman are cea mai mare nevoie de calciu este copilaria. Calciul este esential in dezvoltarea optima a oaselor. Din acest motiv, copiii trebuie sa aiba o dieta bogata in lactate, mazare, fasole, linte, broccoli, spanac, portocale, caise, nuci, migdale, smochine, peste, orez etc.

Pana la varsta de trei ani, un copil trebuie sa primeasca, din alimente si/sau suplimente alimentare, circa 500 mg de calciu pe zi. Pana la varsta adolescentei, aportul zilnic de calciu trebuie sa fie de 800 mg, iar, dupa aceea, pana spre varsta de 18 ani, necesarul creste la 1200 mg de calciu/zi si trebuie mentinut in jurul acestei valori si la maturitate”, explica dr. Tarek Nazer, chirurg ortoped al clinicii Masaya.