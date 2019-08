De ce unele persoane sînt mușcate mai des de țînțari

Un scenariu cunoscut: sînteți plin de umflături roșii, care va provoacă mîncărimi, în timp ce prietenii dumneavoastră nu sînt mușcati deloc. De ce? Nu este doar o impresie, țînțarii chiar preferă anumite persoane, potrivit Dr. Jonathan Day, entomolog.

Dar care sînt motivele?Explicația frecventă "ai sîngele mai dulce" este parțial adevarată."Unele persoane produc o cantitate mai mare de anumite substante chimice in piele. Cateva dintre acele substante, precum acidul lactic, atrag tantarii. In plus, exista dovezi care arata ca un tip de sange (0) atrage tantarii mai mult decat celelalte (A sau B).Genele dicteaza tipul de sînge si continutul chimical al organismului. Genetica determina si alti factori care va fac "preferatul țînțarilor". Din acest punct de vedere, rata metabolica si cantitatea de oxigen pe care corpul o elibereaza atunci cand arde energie sînt foarte importante.Tînțarii folosesc dioxidul de carbon ca sa identifice "tinta" pe care o va musca. Femeile insarcinate si persoanele supraponderale sînt predispuse la muscaturile de tantari. De asemenea, consumul de alcool poate creste rata metabolica, ceea ce va provoca aparitia mai multor muscaturi de tantari.Detectarea dioxidului de carbon este tehnica primara prin care tantarii isi identifica tinta, insa exista anumite metode care va pot feri de muscatura. De exemplu, hainele inchise la culoare sînt mai atragatoare pentru tantari decat cele deschise.Țînțarii au probleme la zbor chiar si la cel mai usor vînt, astfel ca se mentin aproape de pamant. De jos, ei identifica posibilele victime prin compararea acestora cu ce vad la orizont. Culorile intunecate ies in evidenta .În plus, miscarea exagerata va distinge de mediul inconjurator, ceea ce va face tinta perfecta pentru țînțari.Cea mai buna metoda prin care puteti evita muscaturile de țînțari este sa folositi "imbracamintea de protectie", care nu inseamna neaparat blugi largi si jachete cu mîneca lunga, ci țesături ușoare, sfatuieste Day.