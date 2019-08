De ce trebuie să bem în fiecare zi un pahar de suc de tomate

Sucul de tomate proaspete este un foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor, infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un foarte bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de tomate.

Vara sînt absolut necesare salatele de tomate, asta pentru că deosebite beneficii, inclusiv de protecție a pielii contra razelor de soare foarte puternice. Sucul de tomate proaspete este un foarte bun remediu împotriva celulelor canceroase, tumorilor, infecțiilor. Ajută la detoxifierea organismului, fiind un foarte bun antioxidant ce se găsește în orice grădină. 70% din necesarul de vitamina C din organism este dat de un singur pahar de suc de tomate.Sucul de tomate conține fier și potasiu, vitaminele K, B1, B5 și B6, dar și alte minerale importante, ca zinc, crom, sodiu, mangan. Sucul de tomate are puterea de a regla colesterolul din sînge, de a întări sistemul imunitar, de a proteja inima și a întări oasele.Licopenul, substanță ce se găsește din plin în tomate, este una dintre cele mai importante substanțe care luptă cu cancerul. Aceasta protejează organismul de acțiunea radicalilor liberi, care distrug celulele și cauzează diverse afecțiuni. tomatele fierte sau opărite conțin mai mult licopen, ce este mai solubil în grăsime. Așadar, adăugați la sucul de tomate din mîncare puțin ulei de măsline. Sucul de tomate se recomandă în special în următoarele tipuri de cancer: sîn, prostată, colon, pancreas și plămîni.Sucul de tomate este foarte important în dieta femeilor datorită faptului că ajută la întărirea sistemului osos. Așadar, vara, cînd tomatele sînt proaspete, profitați din plin de sucul de tomate și nu uitați să beți un pahar zilnic. Cantitățile semnificative de calciu și magneziu din tomate sînt responsabile cu întărirea oaselor, prin faptul că ajută la asimilarea fierului în organism. Sucul poate fi o băutură răcoritoare foarte bună, adăugați sare și puțin busuioc și veți obține cea mai gustoasă băutură de vară.Cei care beau suc de tomate frecvent știu că acesta are efecte benefice asupra ochilor. tomatele previn afecțiunile oculare, datorită conținutului de vitamina A, luteină și zeaxantină, printre cei mai buni antioxidanți ce protejează retina. Așadar, sucul de tomate ajută la îmbunătățirea vederii și sănătății ochilor.Sucul de tomate stimulează digestia, fiind foarte bun în curele de slăbire pe timp de vară, datorită substanțelor nutritive. Sucul de tomate îndepărtează senzația de foame, alungă constipația și vă ajută în dietele pentru slăbit sau menținere.