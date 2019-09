De ce trebuie sa ai un tensiometru acasă

De cîte ori mergi la medic, unul dintre lucrurile pe care le face atunci cînd te consultă este să îţi ia tensiune arterială.

Pentru că este un factor de risc şi o boală care nu are simptome, hipertensiunea arterială trebuie nu doar ţinută sub control, ci şi prevenită şi intevenit imediat cum este identificată. Şi cel mai simplu poţi face asta cu tensiometru, cu ajutorul căruia îţi poţi monitoriza valorile tensiunii arteriale acasă, în fiecare zi, într-un mod foarte simplu.Tensiometrul este un aparat care măsoare tensiunea arterială, adică presiune sîngelui la trecere prin vasele de sînge. Un tesiometru măsoară tensiunea arterială şi pulsul la nivelul braţului. Tensiometrele sînt de două tipuri: mecanice şi digitale, acestea din urmă fiind cele de uz casnic.Pe piaţă sînt doua tipuri de tensiometre: manuale şi digitale. Cele manuale au manşetă şi garou şi se utilizează împreună cu un stetoscop. Pe acestea le vezi cel mai des în cabinetele medicale, pentru că ar fi destul de complicat să îl foloseşti singur, acasă. Pentru uzul casnic ai la dispoziţie tensiometrele digitale care pot fi automate (manşeta se umflă prin apăsarea unui buton) sau semiautomate (manşeta se umflă cu ajutorul unei pompiţe).În funcţie de locul unde se pun, tensiometrele digitale sînt de două feluri: de braţ sau de încheietură. Acest aspect nu ar trebui să fie foarte important atunci cînd vrei să alegi un tensiometru, pentru ca ambele funcţionează după aceleaşi standarde. Singura problema este dexteritatea cu îl aşezi, pentru ca valorile arătate să fie cele corecte. Totusi, persoanele care suferă de gută, de ateroscleroză sau de alte afecţiuni în urma cărora vasele de sînge şi-au piedut elasticitatea, trebuie folosit un aparat pentru încheietură.Pe tensiometrul digital, prima valoare afişată ­este cea sistolică, iar cea de-a doua, de sub sau de ­lîngă ea - diastolică. Sub aceste valori, la cele mai multe tensiometre digitale vei mai avea una, cea a pulsului. ­Un adult sănătos ar trebui să ­aibă tensiunea sistolică ­între 100 şi 120 mmHg, iar cea diastolică între 65 şi 80 mmHg. Valorile mai mici de atît pot semnala hipotensiune, iar ­cele mai mari - ­hipertensiune. ­ Este sufi­cient ca una dintre valori să fie mai mică sau mai mare pentru a semnala o problemă. Tratamentul ­este necesar cînd tensiunea arterială are o valoare de 140/90 mmHg sau ­peste. Dacă valorile tensiunii arteriale sînt mai mari decat 120mmHg cu 80 mmHg, este indicat să consulţi un medic, pentru a te monitoriza şi a-ţi prescrie tratament.