De ce plantele sînt cel mai bun tratament împotriva depresiei

Combinația dintre activitatea fizică, contactul social și a fi înconjurat de natură este gîndită pentru a face grădinăritul benefic sănătății noastre mintale.

Mulți grădinari cunosc deja senzația înălțătoare pe care o obțin de la a scormoni cu mîna în pămînt, de a urmări plantele de la plantarea semințelor pînă la înflorire și de a urmări schimbările anotimpurilor. Este ceva ce organizațiile de sănătate publică țin cont tot mai mult ca o modalitate de îmbunătățire și gestionare a sănătății mintale, împreună cu alte afecțiuni.Medicii au început să recomande grădinăritul persoanelor cu anxietate și depresie. Pacienților li se oferă plante de îngrijit, care sînt ulterior mutate într-o grădină publică, un loc unde pot participa la activități colective și pot consolida conexiunile sociale.Cercetările arată că exercițiile în aer liber sau ecoterapia, cum ar fi grădinăritul sau mersul pe jos, au beneficii uriașe pentru bunăstare și pot fi chiar la fel de eficiente ca și antidepresivele în tratarea depresiei și anxietății ușoare și moderate. Se crede că acest lucru se datorează unei combinații de mai multă activitate fizică, despre care se știe că are multe beneficii fizic eși psihice pentru sănătate, contact social, care poate stimula stima de sine, și a fi înconjurat de natură, ceea ce poate stimula starea de spirit generală și bunăstarea.Culorile, sunetele și mirosurile unei grădini, cred experții citați de The Guardian, „stimulează bunăstarea noastră. În timp ce îngrijim o grădină sau o planetă avem satisfacția finalizării unei sarcini și creăm o legătură mai puternică cu mediul, ambele fiind asociate cu îmbunătățirea respectului de sine și suprimarea sentimentului de furie”.Grădinarii sînt oameni mai fericițiConform unui sondaj, 80% dintre cei care practică gradinăritul declară că sînt „fericiți” și multumiți cu viața lor, comparativ cu 67% dintre cei care nu practică această activitate. Și cu cît petrec mai mult timp în grădină, cu atît își măresc nivelul de mulțumire – 87% dintre cei care petrec mai mult de șase ore pe săptămînă cu îngrijirea grădinii se declară fericiți, comparativ cu cei care petrec mai puțin timp în grădină.Monty Don, prezentator TV și scriitor în domeniul grădinăritului, atribuie aceste sentimente de împlinire „încărcării pozitive” de care beneficiază cei ce practică gradinăritul, prin contactul direct cu pămîntul și datorită timpului petrecut în natură.Interesant este ca și cercetătorii din domeniul sportului au descoperit că, atunci cînd te antrenezi în aer liber, deși depui mai mult efort, ai impresia că îți este mai ușor decît atunci cînd te antrenezi în sală, ceea ce mărește semnificativ beneficiile pentru sănătate. Acest sentiment de bună dispoziție are implicații pe termen lung și pentru sănătatea fizică. Un temperament plin de voie bună contribuie semnificativ la scăderea riscului de atac de cord sau moarte subită din motive cardiace.