De ce NU este bine să bei cu paiul din plastic

Te-ai obișnuit deja să-l folosești de fiecare dată cînd bei ceva? Află de ce ar trebui să te gîndești de două ori înainte să bei cu paiul din plastic.

Iată cîteva efecte secundare la care te expui dacă alegi să bei cu paiul din plastic:1. BalonareAcumularea de gaze în exces poate produce balonare și dureri abdominale. Atunci cînd bei lichidele cu paiul, înghiți mai mult aer și poți avea rapid simptomele specifice balonării. Dacă urmezi o dietă sănătoasă și faci mișcare, dar nu poți purta încă o măsură mai mică la haine, ar trebui să te gîndești dacă felul în care consumi lichidele îți compromite eforturile. Folosirea paielor de fiecare dată cînd ieși în oraș va cauza o balonare constantă. În lipsa unui abdomen plat, nu vei putea purta hainele preferate și vei avea impresia că toate eforturile tale nu au efect. Dar nu te descuraja! Potrivit nutriționiștilor, este suficient să renunți să bei cu paiul din plastic pentru a vedea rezultate rapide. Dacă, în plus, vei uita și de guma de mestecat și de sucurile acidulate, vei avea un abdomen plat în cel mult 2 săptămîni.2. CariiAtunci cînd bei folosind paiul, fluxul de lichid se va concentra asupra anumitor părți ale dinților. Dacă lichidul consumat conține zahăr, crește riscul de carii pentru că va acționa rapid numai asupra unei mici părți a danturii. Chiar dacă ai ales varianta dietetică, fără zahăr, dantura ta este în continuare în pericol. Acidul fosforic din băuturile de tip cola sau acidul citric din sucurile de fructe ori limonadă, direcționate cu paiul, vor eroda smalțul dentar mult mai rapid. Din acest motiv pot apărea dureri, ca urmare a sensibilizării dinților și, în cele din urmă, carii.3. ContaminareMajoritatea paielor din plastic sînt produse din polipropilenă, care are la bază parafina. Deși se considerăcă polipropilena nu este reperezintă un risc major pentru sănătate, specialiștii consideră că poate perturba echilibrul hormonal. Astfel, în momentul în care polipropilena intră în contact cu lichidele eliberează compuși care pot afecta nivelul de estrogen, în special dacă este vorba despre băuturi cu acid sau dacă sînt fierbinți ori consumate afară, sub razele soarelui.De asemenea, plasticul din ocean este ingerat de fauna marină și acest lucru are consecințe directe asupra alimentației, dacă îți plac peștele sau fructele de mare.4. RiduriBanalul pai din plastic poate cauza și apariția ridurilor. Este vorba despre același tip de riduri care se manifestă în cazul fumătorilor. Ridurile din jurul gurii îmbătrînesc chipul și machiajul nu va fi suficient pentru a le contracara. Dacă vrei să-ți menții tenul catifelat și neted cît mai mult timp, evită să folosești paiele din plastic.