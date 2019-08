De ce n-ar trebui să crezi în dieta cu cărbune activ

Produsele de detoxifiere cu cărbune activ au prins un mare avînt în ultimii ani – avem de toate, de la suplimente alimentare și alimente și pînă la paste de dinți și măști de față.

Aceste produse nu sînt neapărat periculoase, dar sînt cam inutile. Chiar și așa, interesul oamenilor nu e mai mic din acest motiv.Cam orice conțin cărbune activ este vîndut drept un produs semi-minune, care detoxifică și elimină agenții dăunători din sînge și din stomac. Cărbunele în sine este un rest al carbonului, care apare cînd apa și restul componentelor sînt evaporate. Cărbunele activ este fratele său mai rafinat, care a fost tratat la temperaturi ridicate cu gaze, pentru a-l purifica, a-i mări suprafața și a-i oferi atribuțiile absorbante ale unui burete, potrivit profesorului de medicină și pediatrie David Juurlink, de la Universitatea din Toronto.Un singur gram de cărbune activ are o suprafață de cîteva mii de metri pătrați, conform profesorului de medicină și pediatrie David Juurlink. Are proprietăți medicale excepționale, care au fost descoperite în 1831, de farmacistul francez P.F. Touery, care a înghițit 10 doze letale de otravă și s-a tratat singur cu cărbune activ în fața unei audiențe de la French Academy of Medicine. Abia în 1963 a ajuns cărbunele activ metoda principală de a vindeca pacienți otrăviți sau drogați.Spre exemplu, dacă o persoană a ingerat otravă sau droguri în cantități letale și i se administrează cărbune activ, conținutul stomacal al acesteia va fi practic „absorbit” de cărbunele activ. Ingerat la 30 de minute după supradoză, cărbunele activ absoarbe cam 50% din substanțele periculoase, conform lui Juurlink. Cu cît trece timpul însă, cu atît scade și eficiența. Spre exemplu, după două ore mai absoarbe doar 16,5% din drog.Cărbunele activ prezintă și ceva riscuri, după cum arată Vice. „E foarte dificil să treacă de sistemul gastro-intestinal, deci poate cauza constipație”, a explicat Robert Weber, un profesor asociat de farmaceutică de la Universitatea din Ohio. „Într-un mediu clinic, dacă introducem cărbunele în stomacul unei persoane, apoi îl și scoatem”.Adevărul din spatele produselor cosmetice cu cărbune activDacă ingerarea de cărbune activ în dieta zilnică nu prezintă neapărat riscuri, dar nici beneficii, în cazul folosirii produselor pentru igiena orală cu cărbune activ, lucrurile stau diferit. Aceste produse, oricît de lăudate ar fi, contribuie la distrugerea smalțului dinților, iar aceștia ajung, automat, să fie mai predispuși la pete și îngălbenire. Doctorul și profesorul de medicină dentară John Brooks a spus că nu recomandă folosirea pastelor de dinți cu cărbune activ. „Există multe hiperbole în descrierile produselor, iar eu găsesc asta ridicol”, a zis el. „Mă tem că publicul ar putea folosi un produs care nu este sigur sau cel puțin, pe care și-au irosit banii„.Nici cărbunele activ din produsele cosmetice nu este chiar atît de grozav pe cît pretind producătorii. Conform doctorului dermatolog Yunyoung Claire Chang, beneficiile sînt limitate. „Nu există vreo dovadă științifică care să arate că, de fapt, [cărbunele activ] funcționează pentru a purifica pielea”, a zis Chang. „Unele săpunuri sau geluri cu cărbune activ au o consistență nisipoasă, care ajută la exfoliere, dar ar putea fi prea aspre sau iritante pentru piele”.Nu este condamnabil că oamenii cred că un produs care salvează pacienții de otrăvire ar putea fi folosit pentru tot soiul de detoxifieri. Totuși, dacă nu te afli la spital, pe punctul de a muri de la o supradoză, nu prea are rost să îți bați capul cu cărbunele activ. Nu există suficiente studii care să îi demonstreze beneficiile, dar dacă nu știi pe ce să dai banii, măcar știi că rău nu îți va face.