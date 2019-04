De ce este bine să mîncăm ridichi

Vestitoare ale primăverii, ridichiile sînt legumele roșii și pline de viață, care aduc o mulțime de beneficii organismului uman.

Cele mai aspectuoase din familia lor, atrăgătoarele ridichi roșii sînt bogate în vitamine și minerale și pot combate boli grave precum cancerul sau bolile de rinichi.Ridichile conțin vitamina C, (100 de grame de ridichi asigurînd un sfert din necesarul zilnic al organismului), acid folic (6%) și potasiu (5%). Au cu un conținut mediu de vitamina B6, riboflavină, magneziu, cupru , zinc, fier și calciu. De asemenea, 100 de grame de ridichi conțin 1,6 grame de fibre.Datorită conținutului de acid folic, vitamina C și antocianine, ridichiile sînt foarte eficiente în combaterea cancerului de colon, intestinal, de rinichi și de stomac.Ridichile au un conţinut mic de grăsimi saturate şi de colesterol, sporind imunitatea organismului. De aceea sînt mai mult decît indicate în curele de primăvară. Pe lîngă gustul săţios al acestora, ridichile sînt ideale în cure de detoxifiere, alături de salata verde. Spălaţi foarte bine frunzele de salată verde şi tocaţi-le mărunt. Adăugaţi o legătură de ceapă verde şi ridichi mărunţite. Este recomandat să acriţi salata cu zeama de la o lămîie. Încercaţi să nu puneţi prea multă sare, deoarece aceasta reţine apa în ţesuturi. Pentru o dietă fără probleme consumaţi această salată de cel puţin trei ori pe zi. Ridichile vă taie pofta de mîncare, dar în acelaşi timp vă ajută în refacerea vitalităţii organismului.Ridichile roşii conţin antioxidanţi şi vitamina C, care sînt cu atît mai importante în acest sezon, cînd sîntem mai expuşi riscului de a contacta gripa sau răceala. În plus, dacă e consumată frecvent, ridichea e un ajutor de nădejde pentru sistemul digestiv, întrucît aceasta conţine calciu, magneziu, potasiu şi fibre alimentare necesare unei bune digestii.Ridichea stimulează activitatea bilei ceea ce contribuie la buna funcționare a ficatului. Propietățile sulfuroase ale ridichilor ajută la reglarea producție de bilirubină. Fibrele din ridiche reglează funcționarea tractului instestinal și ajută astfel la eliminarea toxinelor din organism și previne constipația.Ridichile foarte eficiente în prevenirea infecțiilor tractului urinar datorită efectului diuretic.Ridichea functionează ca un decongestionat natural al căilor respiratorii ceea ce o face eficientă în tratarea infecțiile sinusurilor, bronșitei și astmului.