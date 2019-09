De ce avem nevoie de somn Diverse 15 septembrie 2019, 23:30

De ce omul are nevoie de somn? Într-un studiu pe şoareci, oamenii de ştiinţă au descoperit recent o explicaţie: somnul duce la „refacerea stocului” de celule cerebrale de un anumit tip.

Somnul stimulează producţia celulelor care secretă un material izolant, numit mielină, ce are rolul de a proteja circuitele cerebrale, au arătat studiile pe şoareci realizate la Universitatea din Wisconsin şi ale căror rezultate au fost publicate în Journal of Neuroscience.

Descoperirile ar putea duce la înţelegerea mai bună a rolului somnului în refacerea şi creşterea creierului, precum şi în evoluţia sclerozei multiple.

Cercetătorii au constatat că ritmul în care se formau celulele producătoare de mielină - oligodendrocite imature - se dubla atunci cînd şoarecii dormeau, faţă de momentele cînd erau treji, relatează BBC.

În schimb, cînd şoarecii erau forţaţi să rămînă treji, se activau genele implicate în moartea celulară şi în răspunsul la stres.

Este evident că trebuie să dormim pentru a fi odihniţi şo pentru ca mintea noastră să funcţioneze corespunzător, dar procesele biologice care se desfăşoară în timp ce dormim au început să fie lămurite abia relativ recent.