De ce avem nevoie de acizii grași Omega 6

Omega 6 sînt acizi grași esențiali pentru sănătatea omului, însă organismul uman nu-i poate produce. De aceea, este important să îi iei din alimentație. Alături de acizii grași Omega 3, aceștia ajută la buna funcționare a creierului, la păstrarea memoriei, la dezvoltarea normală a întreg organismului.

Se pare că administrarea de acizi grași Omega 3 și Omega 6 are un rol important în ameliorarea simptomelor ADHD-ului.De asemenea, sînt cercetători care susțin că suplimentele de Omega 6 contribuie la prevenirea neuropatiei periferice întîlnită la persoanele diagnosticate cu diabet zaharat.Dietă bogată în omega 6 poate duce la prevenirea fragilizării oaselor și previne instalarea timpurie a osteoporozei. Mai mult, se pare că Omega 6 stimulează și refacerea țesuturilor, dar pot și stopa inflamația produsă la nivelul musculaturii.Contribuie și la buna funcționare a aparatului reproducător.Un alt beneficiu al acizilor grași Omega 6 este acela că poate reduce riscul cardiac, dar și nivelul de colesterol din sînge.Reduc tensiunea arterială – acidul gama linoleic care este produs în urma consumului de Omega 6 duce la o reducere a hipertensiunii arteriale.Principalele alimente bogate în Omega 6 sînt:Așa cum am spus de la început organismul uman nu poate produce singur acești acizi. De aceea, ei trebuie luați din alimente sau sub forma de suplimente din farmacii. Principalele alimente bogate în Omega 6 sînt: uleiul de palmier, uleiul de soia, uleiul de rapiță, carnea de pui, carnea de vită, ouăle, brînza, nucile, migdalele, alunele, cerealele, untul, semințele de dovleac.Deficitul de acizi grași esențiali este de rezultatul unei alimentație neechilibrate sau al sindromului de malabsorbție intestinală a lipidelor. Deficitul de Omega 6 poate să fie combătut și prin administrarea de suplimente alimentare. Medicii spun că de regulă, un dezechilibru al raportului de acizi grași este întîlnit în cazul persoanelor care au afecțiuni inflamatorii cronice precum artrită, eczeme, alergii, boli autoimune, dar și în cazul celor care au tulburări de comportament sau depresie.De cele mai multe ori, în farmacii, acestea se găsesc în combinație cu Omega 3 sau Omega 9. Însa doza recomandată îți va fi prescrisă de medicul de familie sau medicul specialist. Mare atenție! Dacă ai și alte tratamente medicamentoase este bine să întrebi doctorul fiindcă, uneori Omega 6 poate interacționa cu alte pastile pe care le iei.