De ce ar trebui să reduci cantitatea de ulei folosită cînd gătești

Uleiul de floarea soarelui este cel mai popular tip de ulei pentru gătit folosit în casele noastre.

Temperatura sa înaltă de fierbere îți permite să gătești multe alimente, pentru a le da o crustă crocantă și aromată. Însă uleiul are și unele efecte nocive asupra organismului nostru, despre care specialiștii avertizează adeseori.Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să îl eliminăm complet din alimentație sau să renunțăm la unele dintre mîncărurile noastre preferate, ci să îl folosim cu moderație și doar atunci cînd este nevoie. Iată care sînt motivele pentru care ar trebui să reduci cantitatea de ulei folosită la gătit:Uleiul de floarea soarelui conține 14% grăsimi saturate. Deși nu este uleiul cu cea mai mare concentrație de astfel de grăsimi, alte tipuri de uleiuri, precum cel de migdale, de nuci, de alune sau canola au un conținut redus de grăsimi saturate. În primul rînd, trebuie să știi că există două tipuri de grăsimi: cele nesaturate, adică neprocesate, care se găsesc în unele alimente în mod natural, și cele saturate, grăsimi nesănătoase, care consumate în exces pot crește colesterolul sau riscul de a suferi unele afecțiuni cardiovasculare.Unul dintre motivele pentru care gătim cu mai mult ulei decît ar fi necesar este obișnuința. Dacă părinții noștri foloseau ulei chiar și pentru a prepara un ou ochi, acum ustensilele de bucătărie din comerț sînt fabricate din materiale de care mîncarea nu se lipește la gătit, astfel încît poți elimina complet uleiul din prepararea unor alimente. Cît despre acele mîncăruri care se preparau în baie de ulei, acestea pot fi gătite cu pînă la 80% mai puține grăsimi, dacă ai în bucătărie o astfel de friteuza inteligenta, cu ajutorul căreia poți prepara inclusiv cartofi prăjiți, fără să îi scufunzi în ulei. După cum vezi, un astfel de aparat este indispensabil oricui vrea să gătească mai sănătos, dar la fel de gustos.Uleiul de floarea soarelui conține 9 calorii pe gram, ceea ce înseamnă că o linguriță de ulei are aproximativ 124 de calorii. Pentru persoanele care vor să slăbească sau să își mențină silueta, chiar și o cantitate mică de ulei poate crește foarte mult conținutul de calorii al unei mese. În plus, atunci cînd prăjim alimentele în baie de ulei, acestea absorb o cantitate foarte mare de ulei și, astfel, chiar și legumele sărace în calorii se pot transforma în adevărate bombe calorice.Prin prăjire, unele alimente își pot pierde o cantitate semnificativă de vitamine și nutrienți. Acesta este motivul pentru care nutriționiștii ne recomandă să evităm să prăjim legumele, de exemplu, și să le gătim mai degrabă la abur sau în friteuză, astfel încît acestea să se prepare în sucul lor propriu și să își păstreze nutrienții importanți.Într-un studiu recent publicat de National Center for Biotechnology Information, alimentația sănătoasă a fost asociată cu eliminarea a 75% dintre riscurile cancerului la sîn, în timp ce o alimentație nesănătoasă s-a dovedit că poate crește de pînă la opt ori riscul de cancer. În acest studiu, termenul de „alimentație nesănătoasă” folosit de cercetători se referă mai ales la consumarea alimentelor prăjite în baie de ulei, despre care alte studii au arătat că pot crește riscul cancerului de sîn, pancreatic, al cavității bucale, pulmonar, de prostată sau esofagian.De ce sînt atît de nocive pentru noi alimentele prăjite în baie de ulei? Un alt studiu a arătat că încingerea uleiului poate genera niște compuși carcinogeni periculoși, care se formează atît atunci cînd prăjim carne de pui sau pește, dar și la prăjirea legumelor.Așadar, după cum vezi, există destule argumente care să ne facă să reducem cantitatea de ulei folosită la gătit și să optăm pentru metode mai sănătoase de preparare a alimentelor, cu mai puține grăsimi. Iar o astfel de schimbare, după cum vei descoperi singură, nu va afecta gustul preparatelor tale.