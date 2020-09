De ce ar trebui să consumăm alimente fermentate

Consumul de alimente fermentate este asociat cu beneficii in prevenirea afectiunilor cardiovasculare sau metabolice precum diabetul, dar si cu imbunatatiri la nivelul sistemului imunitar si cognitiv.

Bauturile si alimentele fermentate sunt rezultatul unui proces natural, prin care materiile prime din continutul acestora (cereale, fructe, legume, iaurturi, carne sau peste) sunt transformate in substante sanatoase de catre diferite microorganisme (bacterii, drojdii), scrie Doctorul Zilei.

In timpul unor procese de fermentare complexe, zaharurile si carbohidratii, descompusi in molecule mai simple, sunt transformati, ceea ce faciliteaza o absorbtie mai usoara a nutrientilor si o imbunatatire a digestiei. Spre exemplu, sucul se transforma in vin, cerealele se transforma in bere, iar carbohidratii in dioxid de carbon, care contribuie la dospirea painii.

Beneficiile alimentelor fermentate asupra digestiei

Alimentele fermentate sunt alimente partial digerate. De aceea, persoanele care nu tolereaza lactoza din lapte, pot consuma cu mai mare usurinta variante fermentate ale laptelui, precum chefir sau iaurt, deoarece lactoza este partial descompusa. Muraturile sunt bogate in acizi organici, ceea ce faciliteaza digestia si ajuta la absorbtia si asimilarea nutrientilor de care organismul are nevoie. Functionarea optima a sistemului digestiv are efecte benefice asupra intregului sistem imunitar, care devine mai bine pregatit pentru a lupta cu afectiunile sau alti factori daunatori.

In ceea ce priveste berea, una dintre cele mai populare bauturi obtinute printr-un proces de fermentare, au fost identificati in compozitia sa peste 35 de compusi fenolici, aproximativ 80-90% in malt si 10-20% in hamei, care ajuta in lupta cu radicalii liberi si reduc efectele toxice ale acestora. Desigur, potentialele sale efecte benefice vizeaza un consum moderat, reprezentat de 660ml/zi pentru barbati si 330 ml/zi pentru femei.