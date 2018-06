De ce ar trebui sa bei apă cu lamîie

Ai auzit, desigur, de minunile pe care le face in corpul tau "banala" apa cu lamaie. Dincolo de faptul ca te hidratezi, adaugand totodata savoare paharului cu apa, apa cu lamaie are multiple beneficii asupra organismului tau.

Iata 11 motive in plus sa bei zilnic apa cu lamaie.

Vitamina C activeaza sistemul imunitar, iar lamaia are din plin vitamina C. Primul care scade atunci cand esti stresat este nivelul de vitamina C din organism, ceea ce inseamana ca devii vulnerabil.

2. Te ajuta sa lupti impotriva infectiilor virale

Apa calduta cu lamaie este cea mai eficienta cale de a diminua infectiile virale si durerile de gat. In plus, cum spuneam mai sus, se intareste si sistemul imunitar.

3. Sursa excelenta de potasiu

Pe langa vitamina C, lamaile sunt o sursa bogata de potasiu. Acesta ajuta la mentinerea sanatatii inimii, precum si a creierului si a sistemului nervos.

Sucul de lamaie indeparteaza toxinele din tractul digestiv, reduce arsurile gastrice, gazele si balonarea. Astfel, apa cu lamaie este un ajutor de nadejde al digestiei.

5. Curata organismul

Pentru ca indeparteaza toxinele si incurajeaza digestia, lamaile contribuie astfel si la detoxifierea organismului. In plus, stimuleaza ficatul sa elibere enzime care elimina toxinele din corp.

6. Piele stralucitoare

Antioxidantii din lamaie nu numai ca te scapa de toxine, insa odata eliminate, pielea ta va deveni mai tanara si mai stralucitoare. Sucul de lamaie este bun si pentru cicatrici sau pete de imbatranire pentru a le reduce dimensiunile.

7. Improspateaza respiratia

Sucul de lamaie improspateaza respiratia si, in plus, calmeaza durerile de dinti si simptomele gingivitei. Atentie, totusi, acidul citric poate eroda smaltul dintilor. Nu te spala pe dinti imediat ce ai baut suc de lamaie. Sau spala-te pe dinti inainte de a bea sucul.

8. Te ajuta sa slabesti

Lamaile contin fibre care dau senzatia de satietate si "taie"poftele, astfel incat sa-ti fie mai usor sa mananci sanatos si sa slabesti.

9. Reduce inflamatiile

Apa cu lamaie contribuie din plin la reducerea aciditatii din organism si, astfel, diminueaza procesul de inflamare. Sucul de lamaie indeparteaza acidul uric de la nivelul incheieturilor, principal cauza a inflamatiilor din organism.

10. Creste nivelul de energie

Sucul de lamaie confera organismului energie si contribuie la reducerea simptomelor de anxietate si depresie. Chiar si mirosul de lamaie contribuie la linistirea sistemului nervos.

11. Limiteaza consumul de cafea

Daca inlocuiesti ceasca de cafea matinala cu o cana de ceai de lamaie te vei simti mai "fresh", beneficiind de toate cele de mai sus.