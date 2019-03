De ce animalele "simt" cutremurele Diverse 31 martie 2019, 20:01

Animalele sînt capabile să prezică cutremurele datorită sensibilității lor la electricitatea prezentă în mediul înconjurător, potrivit unui studiu publicat marți de cercetători de la Universitatea Anglia Ruskin (estul Marii Britanii), relatează EFE.

Camerele de supraveghere din parcul național Yanachaga-Chemillén, din Peru, au arătat cum se reducea numărul animalelor existente în zonă, cu 23 de zile înainte de cutremurul de 7 grade pe scara Richter care a avut loc în 2011.

Timp de 5 sau 7 zile înainte de seism, camerele nu au înregistrat prezența niciunui animal, fapt "total neobișnuit", a declarat Rachel Grant, directoarea studiului publicat de revista 'Physics And Chemistry Of The Earth'.

"Analizele au demonstrat că exact înainte de cutremur activitatea animalelor a scăzut total", a comentat Grant, care a precizat că parcul național se afla la 320 de kilometri de epicentru.

Cercetătorii au descoperit că în zilele premergătoare cutremurului, mediul din această zonă era încărcat cu ioni pozitivi, fapt ce provoacă agitație, hiperactivitate și confuzie în rîndul animalelor, informeaza agerpres in pagina electronica.