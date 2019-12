Cum ţii bradul de Crăciun verde săptămîni în şir

Dacă alegi să îţi cumperi un brad natural tăiat, ştim cu toţii că momentul cînd Sărbătorile au trecut, iar bradul s-a uscat şi trebuie scos din casă este unul destul de neplăcut.

Există totuşi cîteva metode simple că bradul de Crăciun să rămînă verde mult timp după ce l-ai adus în casă şi l-ai instalat cu drepturi depline că să întîmpine noul an alături de ţine şi de cei dragi, informează sfatulparintilor.ro.



1. Cînd alegi bradul, asigura-te că poţi lua unul care are trunchiul liber de crengi în partea de jos măcar cîţiva centimetri, fără să-i strice aspectul. Roagă pe cel ce îţi vinde bradul să ţi-l pregătească de aşa natură încît baza să se potrivească perfect cu formă suportului tău, că el să poată stă drept şi stabil acasă la ţine.



2. Asigură-te că iei acasă bradul curăţat de scoarţă în partea inferioară, pentru că lemnul să fie liber şi curat pe o suprafaţă de maxim 20 centimetri.



3. Cînd ajungi acasă, dacă nu începi imediat să ornezi bradul în casă, pune-l neapărat într-o găleată cu apă, astfel încît să fie sub apă toată porţiunea de jos, de pe care a fost înlăturată scoarţă copacului.