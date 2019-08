Cum se transformă mirosurile în amintiri pe termen lung? Diverse 24 august 2019, 19:30

Neorologii au investigat modul în care o anumită zonă a creierului este responsabilă pentru stocarea mirosurilor sub forma amintirilor pe termen lung.

Unele mirosuri pot declanşa amintirea unei experienţe care a avut loc cu mult timp în urmă. Un nou studiu sugerează că zona denumită cortex piriform din creier este cea care ajută la păstrarea acestor amintiri, însă mecanismul funcţionează cu ajutorul altor regiuni ale creierului.

''Este cunoscut faptul că zona cortexului pririform este capabilă să stocheze amintiri olfactive temporale. Însă am dorit să aflăm dacă acelaşi lucru se aplică şi amintirilor pe termen lung,'' a declarat Christina Strauch. Plasticitatea sinaptică este responsabilă pentru stocarea amintirilor din structura memoriei creierului. În timpul acestui proces, comunicarea dintre neuroni este alterată de un proces denumit plasticitatea sinaptică, astfel că o amintire este creată, informează Science Daily.

Strauch şi Manahan-Vaughan au examinat cortexul piriform al şoarecilor şi au descoperit că acesta deţine capacitatea plasticităţii sinaptice, iar efectele durau pentru mai bine de patru ore, fapt ce indică producerea unei amintiri pe termen lung.Cercetătorii au utilizat impulsuri electrice pentru producerea proceselor de declanşare a amintirilor legate de un anumit miros.

Specialiştii au utilizat diferite tipuri de stimulare care variau în intensitate şi frecvenţă pentru a induce amintirile pe termen lung din alte zone ale creierului responsabile pentru amintirile pe termen lung. Însă acestea nu au indus la stocarea informaţiilor pe termen lung sub forma plasticităţii sinaptice în cortexul piriform. Astfel aceştia au luat în considerare ipoteza stimulării repetate a zonei din creier denumită cortexul orbitofrontal, care ajută la diferenţierea experienţelor senzoriale. În acest caz, stimularea zonei din creier a dus la efectul dorit de specialişti în regiunea cortexului piriform.