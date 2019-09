Cum să te pregătești din timp pentru sezonul rece

Una dintre cele mai eficiente și simple modalități de a avea grijă de sistemul tău imunitar și de a te feri de boli este să ai un stil de viață echilibrat.

Acesta presupune un program ordonat de odihnă, exerciții fizice zilnice, igienă și, cel mai important, o dietă care să îți ofere toate substanțele nutritive de care ai nevoie.Alimentele sînt extrem de importante pentru menţinerea unui tonus bun şi a unui sistem imunitar care poate lupta contra problemelor nedorite, iar puterea lor nu trebuie subestimată.Ceaiul verde, carnea de vită, supa de pui și legumele proaspete sînt doar cîteva dintre alimentele indicate pentru întărirea sistemului tău imunitar, care nu ar trebui să îți lipsească din meniul zilnic.Probioticele sînt bacterii sănătoase care mențin sănătatea tractului intestinal şi te feresc de boli severe ale stomacului. Un studiu realizat de specialiștii de la Universitatea din Viena susţine că o cale naturală extraordinară de a oferi corpului doza necesară de prebiotice constă în consumul unui iaurt în fiecare zi. Poţi combina iaurtul cu puţină scorţişoară sau miere, pentru mai mult gust şi un plus de sănătate.Ovăzul și orzul conțin fibre și beta-glucan, un polizaharid care are un rol important în stimularea și întărirea sistemului imunitar. În plus, fibrele ajută la buna funcționare a digestiei.Nu mai e un secret faptul că usturoiul este un aliment minune şi un antibiotic natural extraordinar. Însă, pe lîngă aceste proprietăţi incredibile, usturoiul combate răceala, gripa şi distruge rapid bacterii dintre cele mai periculoase, reducînd riscul de a dezvolta cancer colorectal sau de stomac.Crustaceele bine gătite ajută celulele albe să producă citokine, substanțe care ajută la prevenirea gripei. Citokinele sînt bogate în seleniu, mineral extrem de important pentru menţinerea în echilibru a funcţiei tiroidiene. Consumă crustacee de cel puţin două ori pe săptămînă!Cercetătorii de la Universitatea din Nebraska au descoperit că supa de pui poate bloca migrarea celulelor inflamatorii şi poate acţiona asemenea medicamentelor prescrise pentru răceală! Iată cît de simplu poţi fi sănătoasă în mod natural!Ceaiul verde este sănătate pură, nu mai este o surpriză pentru nimeni. Iar aminoacidul L-teanină - conţinut de acesta - este un compus puternic, excelent pentru a-ţi întări sistemul imunitar în mod natural. Două căni de ceai pe zi sînt suficiente pentru o sănătate de fier!Deficitul de zinc este o problemă extrem de răspîndită în rîndul adulţilor, în special printre vegetarieni. Carnea de vită poate ajuta la restabilirea echilibrului nutriţional şi la întărirea sistemului imunitar. Consumă de două ori pe săptămînă carne de vită şi îţi vei sprijini sistemul imunitar să lupte contra bolilor şi neplăcutelor gripe de sezon.Dacă nu consumi carne de vită, atunci poţi compensa uşor cu o porţie zilnică de iaurt natural cu fructe proaspete şi cereale integrale, bogate în prebiotice naturale.„Pielea este un element extrem de important al sistemului imunitar. Pentru a rămîne sănătoasă, aceasta are nevoie de vitamina A”, spune medicul David Katz, director al Centrului de Cercetare Yale-Griffin. Cartofii dulci, morcovii, dovlecelul şi pepenele galben sînt surse bogate de vitamina A.Consumată împreună cu alte legume verzi proaspete, varza Kale este un susţinător important al sistemului imunitar sănătos. Cu un conținut bogat de fier, varza kale susține producerea de celule roșii sănătoase și ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic.Ardeiul gras este bogat în vitamina C, esenţială pentru întărirea sistemului imunitar. O salată de ardei gras şi roşii proaspete, în care poţi adăuga şi puţin broccoli (care este bogat în fier), te poate ajuta să ai un sistem imunitar puternic și să lupţi contra anemiei feriprive.Ouăle conţin vitamina D, importantă pentru sănătatea oaselor, dar și pentru sistemul imunitar. Deficitul de vitamina D poate crește riscul de a dezvolta scleroză multiplă, diabet zaharat și boala Crohn. Aşadar, nu neglija necesarul zilnic de vitamina D şi profită de alimentele sănătoase şi la îndemînă, cum ar fi ouăle proaspete!